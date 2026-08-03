Real Madrid : Vinícius Júnior de retour à l'entraînement avant un tête-à-tête décisif avec Mourinho

Vinícius Júnior a repris l’entraînement ce lundi à Valdebebas. L’ailier brésilien a d’abord passé sa visite médicale de reprise, comme l’a confirmé le Real Madrid sur son site officiel, avant de rejoindre ses coéquipiers sur le terrain.

Le joueur de 26 ans revenait de vacances après son élimination avec le Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde, début juillet, face à la Norvège (1-2). Il retrouve ainsi le groupe madrilène trois semaines après le début officiel de la présaison, aux côtés de deux autres retardataires : Bernardo Silva et Brahim Diaz.

Un dossier contractuel toujours en suspens

Une réunion doit se tenir dans les prochains jours pour trancher l’avenir du joueur, selon le quotidien espagnol AS. Il ne reste plus qu’une saison à Vinícius Júnior sur son contrat actuel, et les négociations autour d’une prolongation sont dans l’impasse depuis plusieurs mois. La direction madrilène attend une réponse claire du joueur avant d’arbitrer entre prolongation et vente.

Cette situation attire l’intérêt d’Arsenal. Le club londonien serait disposé à sortir un chèque de 150 millions d’euros pour s’attacher ses services, une manœuvre évoquée par plusieurs sources proches du dossier mais que le Real Madrid dément vouloir accepter, selon Sky Sports. Si aucun accord n’est trouvé sur une prolongation, la direction madrilène pourrait toutefois se résoudre à vendre son numéro 7 cet été plutôt que de risquer de le perdre libre dans un an.

Un passif avec Mourinho à solder

Les retrouvailles entre Vinícius Júnior et José Mourinho ne sont pas anodines. Les deux hommes ont un contentieux né en février dernier, lors d’un match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Benfica, ancien club de l’entraîneur portugais, marqué par un incident à caractère raciste. Mourinho a toutefois publiquement affiché sa volonté d’aligner son effectif au complet le plus rapidement possible. « Lundi, Vini Jr, Brahim et Bernardo arriveront », avait-il annoncé sur le site du club avant la reprise, ajoutant vouloir disposer de plusieurs semaines de travail collectif avant le premier match officiel.

Ce climat de reprise intervient après une préparation contrastée : le Real Madrid a partagé les points (2-2) samedi face à la Fiorentina, lors du premier match de Mourinho depuis son retour sur le banc madrilène. Le prochain rendez-vous officiel de la saison est fixé au 22 août, contre l’Espanyol, pour le coup d’envoi du championnat.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2018 en provenance de Flamengo, Vinícius Júnior s’est imposé comme l’un des piliers offensifs du club, remportant notamment la Ligue des champions 2022 et 2024. Le bras de fer contractuel qui s’annonce n’est pas une première pour l’institution madrilène : ces dernières années, plusieurs cadres historiques ont quitté le club libres ou contraints, faute d’accord trouvé à temps sur leur avenir.