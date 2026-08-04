LOSC: Ethan Mbappé fait sensation et suscite la comparaison avec Kylian

Lors du match amical disputé pendant la préparation estivale et remporté 6-3 par le LOSC face à Louvain, Ethan Mbappé s’est illustré en inscrivant un doublé quelques instants seulement après son entrée en jeu, survenue à la mi-temps. Le milieu offensif de 19 ans a également participé à un troisième but grâce à plusieurs accélérations décisives. Sa prestation a été largement commentée après la rencontre, son entraîneur Davide Ancelotti et plusieurs de ses coéquipiers saluant son potentiel.

Absent une partie de l’été après avoir rejoint les États-Unis pour soutenir son frère Kylian Mbappé durant la Coupe du monde 2026, Ethan Mbappé a retrouvé le groupe lillois avec l’objectif de s’imposer durablement chez les professionnels. Arrivé au LOSC avec l’étiquette d’un jeune joueur prometteur, il aura réalisé une saison 2025-2026 plutôt très bonne, étant l’auteur de trois buts et une passe décisive en dix-huit rencontres.

Ethan Mbappé pour franchir un cap

Il tente désormais de franchir un cap après plusieurs saisons perturbées par des blessures. Ce début de saison prometteur a de quoi lui donner le sourire et des ambitions même si Davide Ancelotti préfère adopter un discours mesuré. Le technicien italien estime que la priorité reste de voir son joueur enchaîner les rencontres sans interruption. Selon lui, les pépins physiques ont jusqu’ici ralenti sa progression et il souhaite désormais construire son évolution sur la durée.

L’entraîneur lillois considère également qu’Ethan Mbappé possède encore une marge de progression importante, notamment dans son travail défensif. Le staff souhaite développer son implication sans remettre en cause ses qualités offensives. Sa vitesse, sa capacité à attaquer la profondeur et son efficacité devant le but constituent déjà des atouts identifiés au sein du club nordiste.

Après un début de carrière compliqué, Ethan Mbappé entend enfin se lancer

Longtemps resté dans l’ombre de son frère, qui réalise de superbes exploits aussi bien avec le Real Madrid que l’équipe de France, Ethan Mbappé espère prendre son envol. Ses proches, dans tous les cas ont beaucoup d’espoirs et rêvent de le voir briller. Lui entend confirmé après un début de carrière compliqué au PSG, ou la présence des nombreuses stars lui ont bloqué l’accès au terrain. En effet, il n’aura joué que 5 matchs sous les couleurs du maillot francilien avant de rejoindre le Nord en 2024. Il aura joué 36 matchs en deux saisons.