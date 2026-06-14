Mondial 2026 : le Maroc entre dans l'histoire avec onze joueurs nés à l'étranger sur le terrain

Le samedi 13 juin 2026, lors du match Brésil – Maroc comptant pour le groupe C de la Coupe du monde 2026, la sélection marocaine a établi un record inédit dans l’histoire de la compétition : aligner simultanément onze joueurs nés en dehors du territoire national. L’événement s’est produit au Stade de New York New Jersey, à la 65e minute de jeu.

Le tournant intervient au moment où le sélectionneur Mohamed Ouahbi décide de faire entrer Samir El Mourabet à la place d’Azzedine Ounahi, seul titulaire né au Maroc. Pendant 24 minutes, les Lions de l’Atlas évoluent donc avec un onze entièrement issu de la diaspora : quatre joueurs nés en France, trois en Espagne, deux en Belgique, un aux Pays-Bas, et le gardien Yassine Bounou, natif de Montréal au Canada. Le record prend fin à l’entrée en jeu de Soufiane Rahimi, né à Meknès.

Une diaspora au cœur du projet sportif marocain

Ce phénomène n’est pas conjoncturel. Depuis plusieurs années, la Fédération Royale Marocaine de Football mise délibérément sur les binationaux formés dans les académies européennes. Dès la Coupe du monde 2022 au Qatar, où le Maroc avait atteint les demi-finales — une première pour une sélection africaine —, plus de la moitié du groupe était née à l’étranger. La proportion n’a cessé d’augmenter depuis, portée par une stratégie de recrutement assumée au sein d’une diaspora estimée à plusieurs millions de personnes, principalement répartie en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

Match nul face au Brésil

Sur le plan sportif, le Maroc a concédé le match nul 1-1 face au Brésil, résultat que le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti a qualifié de décevant, reconnaissant que la Seleção avait évolué en deçà de ses capacités. Les Lions de l’Atlas, huitièmes au classement FIFA, abordent la suite du tournoi avec un point et deux rencontres encore à disputer. Le Maroc affronte l’Écosse le vendredi 19 juin à Boston, avant de clore la phase de groupes face à Haïti le mercredi 24 juin à Atlanta.