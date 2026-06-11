Mondial 2026 : le nouveau défi de Mbappé face à Dembélé et Olise

L’équipe de France a conclu sa préparation au Mondial 2026 par une victoire 3-1 contre l’Irlande du Nord, lundi 8 juin au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq. Un résultat qui pose une question concrète : dans un trio offensif où Michael Olise brille en ailier droit et où Ousmane Dembélé réclame sa place dans l’axe, Kylian Mbappé peut-il continuer à jouer en pointe sans pénaliser les Bleus ?

Ce soir-là, Olise a marqué les trois buts français, dont un tir enroulé de plus de 20 mètres en pleine lucarne. Dembélé, lui, a pesé peu sur la rencontre en 62 minutes. Mbappé, aligné en avant-centre, a été brouillon et maladroit. Ce déséquilibre a une lecture simple : le seul des trois à avoir semblé à son poste naturel était Olise.

Mbappé au centre, le problème qui s’accumule

La question du positionnement du capitaine des Bleus n’est pas nouvelle. Au Real Madrid, où il évolue depuis l’été 2024, Mbappé a été systématiquement utilisé en pointe malgré un profil d’ailier gauche. La cohabitation avec Vinicius Junior sur le flanc gauche a imposé ce choix, mais ses adversaires en Liga ont rapidement appris à défendre en bloc bas, lui laissant peu d’espace pour les accélérations en transition qui font sa force. Résultat : 25 buts en championnat, mais une saison sans titre et une crise profonde au sein du club.

En équipe de France, Didier Deschamps maintient le même schéma. « Ces deux dernières années au Real, et sa dernière année au PSG… ça fait trois ans qu’il joue dans une position axiale », a justifié le sélectionneur. Mais ce choix crée désormais un embouteillage : si Mbappé reste en pointe, Dembélé — Ballon d’or et meilleur joueur de Ligue des champions avec le PSG — se retrouve à évoluer dans un rôle hybride inconfortable. C’est précisément ce que dénonce Jean-Michel Larqué sur RMC Sport : « Il faut présenter une équipe avec Olise à droite, Dembélé dans l’axe et Mbappé à gauche. On continuera à sacrifier le Ballon d’or. »

Olise et Doué, la pression par le bas

Ce qui complique davantage l’équation de Deschamps, c’est qu’Olise ne laisse plus de place au doute. Sept buts en 17 sélections, un triplé en match de préparation, une présence constante dans les zones décisives : le joueur du Bayern Munich s’est imposé comme le membre le plus en forme du quatuor offensif. Désiré Doué, lui aussi en vue lors des deux matches préparatoires, renforce cette dynamique. La hiérarchie offensive des Bleus, longtemps figée autour de Mbappé, est aujourd’hui ouverte dans les faits.

Mbappé en est conscient. « Avec Michael, Kylian et Désiré, on change beaucoup de place. Cela n’a pas trop d’importance de jouer à droite, dans l’axe ou à gauche. L’important c’est que je me sente bien », a-t-il déclaré après le match. Une flexibilité revendiquée, mais qui sera jugée sur résultats dès le 16 juin à East Rutherford, lors du premier match de groupe contre le Sénégal.