Mondial 2026 : Mbappé attendu au tournant défensif face au Sénégal

L’équipe de France dispute ce mardi 16 juin son premier match de la Coupe du monde 2026 face au Sénégal au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, aborde cette entrée en lice sous la pression d’une question qui revient en boucle depuis plusieurs saisons : défend-il suffisamment ?

La séquence la plus récente est venue de son frère cadet Ethan Mbappé, footballeur professionnel au LOSC Lille. Dans une interview publiée par Le Parisien à quelques jours du coup d’envoi du Mondial, le milieu de terrain a interpellé son aîné sans détour : « Est-ce que tu comptes défendre un jour ? Ou presser ? Eh, faut défendre un peu ! »Kylian Mbappé a reconnu le reproche sans l’esquiver : « J’ai toujours été exigeant et je pense que je dois passer un cap supplémentaire à ce sujet. »

Un système offensif qui exige des contreparties

Le dispositif tactique retenu par Didier Deschamps pour ce Mondial accentue encore cette exigence. Le sélectionneur devrait aligner un 4-2-3-1 avec Mbappé en pointe, flanqué de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Cette configuration, la plus offensive qu’il aurait alignée depuis sa prise de fonction en 2012 selon des observateurs, repose sur un double pivot Aurélien Tchouaméni–Adrien Rabiot chargé de compenser les absences défensives du quatuor offensif. Elle suppose que les attaquants consentent à des efforts dans les deux sens du jeu — ce qui, dans le cas de Mbappé, reste un point d’interrogation récurrent.

L’absence de repli du capitaine des Bleus est d’autant plus remarquée que Dembélé, Ballon d’Or en titre, multiplie les courses défensives. Deschamps a toutefois cadré les attentes lors de sa conférence de presse : interrogé sur les statistiques de distance parcourue par son capitaine, le sélectionneur a répondu sans ambiguïté — si l’objectif est de voir Mbappé couvrir 11 kilomètres par match, il ne faut pas y compter. Bâti pour l’accélération et la finition, l’attaquant du Real Madrid n’a pas le profil d’un milieu de pressing.

Le Sénégal, un adversaire qui punit les erreurs défensives

La question défensive n’est pas théorique face aux Lions de la Teranga. L’équipe entraînée par Pape Thiaw, triple finaliste de la Coupe d’Afrique des nations (2019, 2021, 2025), dispose d’une structure collective éprouvée. Sadio Mané, capitaine sénégalais à ce qui pourrait être son dernier Mondial, évolue aux côtés de Nicolas Jackson, attaquant du Bayern Munich, et d’Ismaïla Sarr de Crystal Palace. Le milieu de terrain, articulé autour d’Idrissa Gana Gueyeet Pape Matar Sarr, est taillé pour exploiter les espaces laissés par une équipe qui monte trop haut.

Le précédent de 2002 plane sur la rencontre : lors de leur unique confrontation en Coupe du monde, disputée à Séoul le 31 mai de cette année-là, le Sénégal avait éliminé la France championne du monde sur le score de 1-0. Les Bleus sont classés troisièmes au ranking FIFA, contre une seizième place pour le Sénégal — mais l’écart sur le papier n’a jamais suffi à dissiper le souvenir de cette défaite.

Le match France-Sénégal est programmé à 21h, heure française. Les deux équipes évoluent dans le groupe I, aux côtés de l’Uruguay et du Kazakhstan. Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant dans ce Mondial à 48 équipes.