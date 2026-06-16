Mondial 2026 : Paul Pogba se joint aux Bleus avant le match contre le Sénégal

Paul Pogba a rendu visite à l’équipe de France dans la soirée du lundi 16 juin, à l’hôtel des Bleus aux États-Unis, à quelques heures du premier match du groupe I contre le Sénégal. Le champion du monde 2018, qui n’a pas été retenu par le sélectionneur Didier Deschamps pour ce Mondial, s’est présenté vers 20h (heure locale) pour apporter son soutien au groupe, selon RMC Sport. Il a quitté les lieux avant le dîner.

Présent aux États-Unis dans un autre cadre

La visite de Pogba intervient en marge d’un événement organisé par adidas à New York, auquel participaient plusieurs anciennes gloires du football français, dont Zinédine Zidane. Le milieu de terrain de l’AS Monaco a profité de sa présence sur le sol américain pour rejoindre brièvement ses anciens coéquipiers. Interrogé par le quotidien espagnol Marca en amont de cette visite, le joueur de 33 ans avait affiché sa conviction sur les chances tricolores : « Ils sont clairement les favoris de cette Coupe du monde. »

Une saison à Monaco marquée par les blessures

Pogba avait signé à l’AS Monaco à l’été 2025 avec l’ambition déclarée de retrouver un niveau suffisant pour prétendre à une convocation en sélection. Cet objectif n’a pas été atteint : le joueur n’a disputé que six rencontres toutes compétitions confondues cette saison, pour un total de 115 minutes de jeu. Revenu à la compétition en novembre 2025 après une suspension pour dopage réduite à dix-huit mois en appel par le Tribunal arbitral du sport, il n’a pas enchaîné suffisamment de temps de jeu pour convaincre le sélectionneur. Sur un éventuel retour en Bleus, Pogba avait déclaré à Marca : « Si je suis en forme et que je joue bien, je reviendrai. »

France – Sénégal, premier rendez-vous des Bleus

L’équipe de France entre en lice ce mardi 17 juin à 21h au MetLife Stadium de New York face au Sénégal, dans le cadre du groupe I de la Coupe du monde 2026. En cas de qualification pour les phases finales, les Bleus pourraient jouer jusqu’en finale, prévue le 19 juillet au MetLife Stadium.