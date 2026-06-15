Pogba tranche sur Mbappé : « Qu'on le veuille ou non, c'est un excellent joueur »

Présent à New York en marge de la Coupe du Monde 2026 pour le compte d’adidas, le milieu de l’AS Monaco Paul Pogba s’est confié au quotidien espagnol Marca, dimanche 15 juin, sur la situation de Kylian Mbappé et les ambitions de l’équipe de France dans le tournoi.

Le champion du monde 2018 n’a pas cherché à entretenir le débat autour de son ancien coéquipier. Interrogé sur la pression qui pèse sur le capitaine des Bleus à l’approche de l’entrée en lice face au Sénégal, prévue mardi 16 juin au MetLife Stadium de New York, Pogba a livré une lecture sans ambiguïté : « Qu’on le veuille ou non, c’est un excellent joueur. Il doit donc aider l’équipe à gagner. »

Une pression assumée depuis l’adolescence

Pogba replace la situation de Mbappé dans une temporalité longue. Selon lui, la pression exercée sur l’attaquant du Real Madrid n’est pas un phénomène récent : elle remonterait à ses débuts professionnels, à 17 ans, et aurait grandi proportionnellement à son statut. Loin d’y voir un facteur déstabilisant, le milieu de Monaco considère que cette pression constitue un moteur. Il souligne que le volume de buts inscrits par Mbappé saison après saison invalide toute hypothèse d’un joueur fragilisé mentalement.

Mbappé a terminé la saison 2025-2026 avec le Real Madrid sans remporter le titre en Liga, dans un contexte de critiques sur son rendement collectif — malgré des statistiques individuelles supérieures à 40 buts toutes compétitions confondues.

Les Bleus parmi les favoris

Pogba a également évoqué les chances de la France dans ce Mondial. Invité par ESPN quelques jours plus tôt, il avait estimé que l’effectif actuel des Bleus surpassait en talent la génération sacrée en Russie en 2018, citant notamment l’apport de William Saliba, Michael Olise et Ryan Cherki aux côtés de cadres comme Mbappé, N’Golo Kanté et Ousmane Dembélé.

Pogba vivra ce Mondial depuis les tribunes. Non retenu par le sélectionneur Didier Deschamps, il a reconnu devant L’Équipe que son retour en sélection passait d’abord par une saison pleine en club, après seulement six apparitions avec Monaco cette année, pour un total de 115 minutes de jeu. La France dispute son premier match de groupe face au Sénégal le 16 juin, avant d’affronter l’Irak le 22 juin à Philadelphie, puis la Norvège le 26 juin à Boston.