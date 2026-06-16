Mondial 2026 : Sénégal et Algérie face à deux tests majeurs

Le Sénégal et l’Algérie effectuent leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026 ce mardi 16 juin aux États-Unis. Les Lions de la Teranga affrontent la France dans le groupe I, tandis que les Fennecs défient l’Argentine dans le groupe J lors d’une journée qui comprend également les rencontres Irak-Norvège et Autriche-Jordanie.

Cette nouvelle journée du premier tour débute avec l’affiche entre la France et le Sénégal au MetLife Stadium de New York/New Jersey. Quelques heures plus tard, l’Irak et la Norvège s’affronteront à Boston pour leur premier match dans le groupe I. Dans la nuit, l’Argentine croisera le fer avec l’Algérie à Kansas City avant que l’Autriche et la Jordanie ne clôturent le programme du groupe J dans la région de San Francisco.

Quatre sélections lancent leur campagne dans les groupes I et J

Les groupes I et J entrent à leur tour dans la compétition avec quatre rencontres programmées entre mardi et mercredi. La France, finaliste du Mondial 2022, cherchera à prendre rapidement la tête de son groupe face à une sélection sénégalaise réputée pour sa solidité et son expérience des grandes compétitions.

Dans l’autre rencontre du groupe I, la Norvège tentera de confirmer les attentes placées en elle face à l’Irak, de retour sur la scène mondiale. Les premiers points distribués dans cette poule pourraient déjà peser dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe.

Le groupe J proposera ensuite l’un des rendez-vous les plus attendus de cette première journée avec l’opposition entre l’Argentine et l’Algérie. L’Autriche et la Jordanie se disputeront ensuite les derniers points disponibles avant l’établissement du premier classement du groupe.

Le Sénégal attendu face à la France

Le Sénégal figure parmi les sélections africaines les plus observées de ce début de tournoi. Vainqueur de la CAN 2025 sur le terrain mais engagé dans un contentieux avec la Confédération africaine de football (CAF), le pays ouest-africain conserve son statut de référence continentale.

Les Lions de la Teranga abordent cette Coupe du monde avec l’ambition de franchir un nouveau cap après leurs performances lors des précédentes grandes compétitions internationales. Face à la France, ils auront l’occasion de mesurer immédiatement leur niveau face à l’un des favoris annoncés du tournoi.

L’Algérie face au défi argentin

L’Algérie retrouve également la scène mondiale avec des ambitions élevées. Championne d’Afrique en 2019, la sélection algérienne s’est installée au fil des années parmi les équipes les plus compétitives du continent grâce à la stabilité de son effectif et à son expérience internationale.

Son premier adversaire ne sera autre que l’Argentine, championne du monde en titre. Ce rendez-vous représente un premier test grandeur nature pour les Fennecs, qui chercheront à démarrer leur campagne sur une performance de référence avant d’affronter l’Autriche puis la Jordanie lors des prochaines journées.

À l’issue des rencontres de mardi et mercredi, les groupes I et J disposeront de leur premier classement avant la deuxième journée prévue le 22 juin pour le Sénégal, la France, l’Algérie et l’Argentine.

Programme du mardi 16 juin et de la nuit du 17 juin (heure de Cotonou)