Mondial : pourquoi Steven Gerrard a désigné Cristiano Ronaldo comme meilleur adversaire

L’ancien capitaine de l’Angleterre Steven Gerrard a désigné Cristiano Ronaldo comme le meilleur joueur qu’il ait affronté en Coupe du monde. Lors d’un entretien accordé à la radio britannique TalkSport, la légende de Liverpool est revenue sur son duel avec le Portugais lors du Mondial 2006 en Allemagne.

Vingt ans après cette confrontation, Steven Gerrard garde un souvenir précis de Cristiano Ronaldo. Interrogé sur l’adversaire le plus impressionnant rencontré en Coupe du monde, l’ancien milieu de terrain anglais n’a pas hésité à citer le quintuple Ballon d’Or portugais.

Le match auquel il fait référence remonte au quart de finale du Mondial 2006 entre l’Angleterre et le Portugal. Cette rencontre s’était achevée sur un score nul et vierge après 120 minutes de jeu avant une qualification portugaise aux tirs au but. Wayne Rooney, alors coéquipier de Gerrard en sélection anglaise, avait été expulsé au cours de la partie.

Un souvenir marquant du Mondial 2006

Selon les propos relayés par TalkSport, Gerrard estime que Cristiano Ronaldo évoluait ce jour-là à un niveau supérieur à celui de la plupart des joueurs qu’il a croisés au cours de sa carrière. Chargé, avec Owen Hargreaves, de limiter l’influence de l’attaquant portugais, il affirme avoir été confronté à un défi particulièrement difficile.

« Je dois choisir Cristiano Ronaldo », a déclaré l’ancien capitaine des Three Lions en évoquant ce quart de finale disputé en Allemagne.

L’ex-joueur de Liverpool a souligné plusieurs qualités qui, selon lui, distinguaient le Portugais : sa vitesse d’exécution, son intelligence dans les déplacements, sa capacité à occuper différents espaces sur le terrain et son obsession pour le but.

Des hommages répétés à l’attaquant portugais

Les déclarations de Gerrard interviennent alors que plusieurs anciens internationaux anglais reviennent sur leurs confrontations avec Cristiano Ronaldo. Quelques jours auparavant, Ashley Cole avait lui aussi évoqué ses duels face au capitaine portugais.

L’ancien latéral gauche de l’Angleterre avait expliqué que les premières oppositions avec Ronaldo l’avaient contraint à élever son niveau de jeu afin de pouvoir rivaliser avec un adversaire qu’il considérait comme l’un des plus difficiles à contenir.

Aujourd’hui âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo poursuit sa carrière internationale avec le Portugal. Le joueur reste l’un des principaux visages de la sélection lusitanienne et continue d’ajouter de nouveaux records à un parcours déjà marqué par le sacre portugais à l’Euro 2016 et par plus de deux décennies au plus haut niveau.