Soutien à Infantino : des fédérations africaines publient des communiqués quasi identiques

Djibouti, la Fédération djiboutienne de football et plusieurs autres associations nationales du continent ont diffusé, le 1er août 2026, des communiqués saluant le retrait du projet FIFA Forward Enterprise dans des termes largement superposables. Le texte signé par le président Souleiman Hassan Waberi reprend presque mot pour mot les formulations utilisées par d’autres présidents de fédérations africaines la même semaine.

Un même argumentaire dans plusieurs pays

Les communiqués recensés partagent une structure identique : accueil favorable de la décision du président de la FIFA Gianni Infantino, rappel des acquis du programme FIFA Forward pour le développement du football, puis réaffirmation du soutien personnel à Infantino au nom de l’unité et de la cohésion du football mondial. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a suivi ce même schéma. Son président Fouzi Lekjaa a qualifié la décision de sage, estimant qu’elle préserve la cohésion des associations nationales face aux divisions provoquées par le projet.

Le texte marocain insiste, comme celui de Djibouti, sur la nécessité de préserver les avancées obtenues grâce aux programmes de développement de la FIFA en Afrique. Cette proximité de langage, relevée sur les réseaux sociaux par le journaliste Romain Molina, alimenterait les interrogations sur l’existence d’un modèle de communiqué transmis aux fédérations plutôt que de prises de position rédigées indépendamment.

Le projet FIFA Forward Enterprise abandonné le 1er août

Le retrait concerne un projet présenté le 28 juillet 2026 par Gianni Infantino : une filiale commerciale distincte, ouverte à environ 20 % de capitaux privés, valorisée près de 20 milliards de dollars. L’initiative devait porter les versements du programme FIFA Forward de 8 à 20 millions de dollars par fédération sur le cycle 2027-2030. Le projet avait provoqué une contestation inhabituelle : l’UEFA avait menacé de boycotter les compétitions, la Concacaf l’avait rejeté à son tour, et Carlos Cordeiro, conseiller proche d’Infantino, avait démissionné après l’avoir qualifié de mauvaise opération pour le football. Face à cette opposition, Infantino a annoncé l’abandon du projet.

Le silence de la CAF

Contrairement aux fédérations nationales, la Confédération africaine de football (CAF), présidée par Patrice Motsepe, n’a publié aucun communiqué sur ce retrait à la date du 2 août. Ce silence tranche avec la position affichée par l’instance en juillet 2026, lorsqu’elle avait invité ses fédérations membres à se pencher sur la proposition FIFA Forward Enterprise et à prendre part au processus de consultation prévu par ses règlements. La CAF représente 54 associations membres, soit le bloc de vote le plus important au sein des 211 fédérations de la FIFA, un poids décisif dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027 à laquelle Infantino devrait se présenter pour un quatrième mandat.