Nigeria : Dangote annonce un record de 700 000 barils de pétrole traités par jour lors d'un test

La raffinerie Dangote, plus grande installation de raffinage d’Afrique située au Nigeria, a traité 700 000 barils de pétrole brut par jour lors d’un récent test de performance. L’information a été communiquée par Dangote Industries, dont le fondateur, l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, est propriétaire du complexe industriel.

Cette performance dépasse la capacité nominale officielle de l’installation, fixée à 650 000 barils par jour. Elle constitue une nouvelle étape pour la raffinerie, entrée progressivement en service en 2024 après plusieurs reports de calendrier et un investissement estimé à près de 20 milliards de dollars.

Un test au-delà de la capacité officielle

Selon Dangote Industries, le volume de 700 000 barils par jour a été atteint au cours d’un test de performance destiné à évaluer les capacités opérationnelles de l’usine. Le résultat laisse apparaître une marge supérieure à la capacité de traitement annoncée lors de la mise en exploitation du site.

La raffinerie est conçue pour transformer différents types de pétrole brut en carburants et autres produits pétroliers destinés aussi bien au marché nigérian qu’à l’exportation. Le complexe est implanté dans la zone franche de Lekki, près de Lagos.

L’installation avait déjà franchi une étape importante au début de l’année 2025 en atteignant sa pleine capacité nominale de 650 000 barils par jour. Cette montée en puissance lui avait permis de s’imposer comme la plus grande raffinerie du continent africain.

Un projet d’expansion déjà annoncé

Dangote Industries a indiqué viser une augmentation significative de ses capacités au cours des prochains mois. Le groupe prévoit de porter le volume de traitement à 1,4 million de barils par jour dans un délai d’environ 30 mois.

Une telle extension placerait le complexe parmi les plus importants centres de raffinage au monde. Le projet intervient alors que la demande régionale en produits pétroliers raffinés demeure élevée et que plusieurs pays africains continuent de dépendre largement des importations de carburants.

Des exportations en forte progression

Selon les informations communiquées par le groupe, les exportations de la raffinerie ont enregistré une forte hausse. Environ la moitié des volumes exportés est destinée à d’autres pays africains.

Cette évolution contribue à accroître l’offre régionale de carburants raffinés et à réduire les achats effectués hors du continent. Pour le Nigeria, premier producteur africain de pétrole brut, le développement de la capacité locale de raffinage constitue également un levier pour diminuer la dépendance historique du pays aux importations de produits pétroliers.

La prochaine étape annoncée par Dangote Industries reste désormais la poursuite du programme d’expansion visant à porter la capacité de traitement du complexe à 1,4 million de barils par jour dans les 30 prochains mois.