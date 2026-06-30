Nigeria: la fortune d'Aliko Dangote rebondit à 36,5 milliards $

Après une semaine marquée par une lourde correction boursière au Nigeria, Aliko Dangote retrouve des couleurs. D’après la dernière mise à jour du Bloomberg Billionaires Index, la fortune du premier milliardaire d’Afrique atteint désormais 36,5 milliards de dollars, effaçant une partie des pertes enregistrées lors du récent repli du marché financier nigérian.

Cette progression représente un gain net par rapport au précédent classement publié par Bloomberg. Depuis le début de l’année, la fortune de l’homme d’affaires nigérian a augmenté de 6,55 milliards dollars, malgré une forte volatilité observée ces derniers jours sur les marchés.

Le repli de Dangote Cement avait pesé sur sa fortune

Le rebond intervient quelques jours seulement après l’une des plus importantes baisses de patrimoine subies par Aliko Dangote cette année. La semaine précédente, une vague de ventes d’actions sur la Bourse du Nigeria avait provoqué une chute des principales valeurs industrielles du pays.

Le titre de Dangote Cement Plc, principale source de richesse du milliardaire, avait alors enregistré un recul de 10 %, soit la baisse quotidienne maximale autorisée sur le marché nigérian. Cette correction avait fait passer sa fortune de 35,5 milliards à 34,3 milliards de dollars, selon les estimations du Bloomberg Billionaires Index, tout en entraînant une perte d’environ 1,2 milliard de dollars en une seule séance.

La remontée observée dans le dernier classement montre toutefois que le marché a rapidement retrouvé une partie de son équilibre, permettant au patrimoine de l’industriel de repasser nettement au-dessus du seuil des 35 milliards de dollars.

Des activités industrielles de plus en plus tournées vers les marchés internationaux

L’évolution de la fortune d’Aliko Dangote reste étroitement liée aux performances de ses entreprises, dont plusieurs occupent désormais une place importante au-delà du Nigeria.

Dangote Cement demeure le premier producteur de ciment du continent africain, avec des opérations dans plus d’une dizaine de pays. Le groupe poursuit également son expansion grâce à sa raffinerie de pétrole, entrée en production à grande échelle, qui exporte désormais de l’essence, du diesel et du kérosène vers plusieurs marchés africains ainsi que vers l’Europe et d’autres régions.

Le conglomérat est aussi devenu un acteur majeur de la production d’engrais avec Dangote Fertilizer, dont l’urée est destinée aussi bien au marché africain qu’à l’exportation. Ces investissements ont renforcé la présence internationale du groupe dans des secteurs stratégiques comme l’énergie, les matériaux de construction et la pétrochimie.

Un patrimoine toujours sensible aux fluctuations boursières

Malgré cette diversification, la valorisation d’Aliko Dangote reste fortement influencée par les performances de ses sociétés cotées, notamment Dangote Cement. Les variations du cours de l’action continuent d’avoir un impact immédiat sur son patrimoine, ce qui explique les mouvements parfois importants enregistrés dans les classements des grandes fortunes mondiales.

Le Bloomberg Billionaires Index actualise quotidiennement la valeur nette des principales fortunes de la planète en fonction de l’évolution des marchés financiers et de la valorisation des actifs détenus par chaque entrepreneur. Les prochains ajustements dépendront notamment de l’évolution des actions des sociétés du groupe Dangote et des conditions du marché nigérian.