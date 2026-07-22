Cameroun : Dangote veut investir dans le transport des produits pétroliers

Le Cameroun pourrait accueillir un nouvel investissement du groupe Dangote dans le secteur pétrolier. Une délégation du conglomérat nigérian a présenté au Premier ministre Joseph Dion Ngute, le 21 juillet à Yaoundé, un projet portant sur le stockage et le transport des produits pétroliers.

Selon les informations disponibles, la rencontre a réuni le chef du gouvernement et Devakumar Edwin, vice-président du groupe Dangote chargé des activités pétrolières et gazières. Le responsable a présenté les grandes lignes d’un projet destiné à développer des infrastructures de stockage et de transport des produits pétroliers au Cameroun. Il a également fait part de la volonté du groupe de renforcer sa présence dans ce secteur.

Un projet qui s’ajoute aux activités déjà présentes au Cameroun

Le projet évoqué devant les autorités camerounaises concerne aussi les activités du groupe dans le ciment. Selon Actu Cameroun, Dangote ambitionne de doubler la capacité de production de son usine installée à Douala, où il est implanté depuis plusieurs années.

Le média indique que cette initiative intervient alors que le pays cherche à renforcer ses infrastructures énergétiques et à répondre aux besoins d’un secteur du BTP en croissance. Aucun montant d’investissement ni calendrier de réalisation n’ont toutefois été annoncés à ce stade.

Un groupe industriel présent dans 17 pays africains

Fondé par le milliardaire nigérian Aliko Dangote, le groupe Dangote est considéré comme le plus grand conglomérat industriel d’Afrique de l’Ouest. Il est présent dans 17 pays africains et exerce ses activités dans plusieurs secteurs, dont le ciment, le sucre, les engrais, l’agroalimentaire et l’énergie.

Sa filiale Dangote Cement est le premier producteur de ciment du continent africain. Au fil des années, le groupe a développé plusieurs investissements industriels hors du Nigeria afin d’étendre sa présence sur le marché africain.

Des discussions encore à un stade préliminaire

Selon Actu Cameroun, les échanges entre la délégation du groupe et le Premier ministre camerounais traduisent un intérêt pour le développement d’infrastructures dédiées au stockage et au transport des produits pétroliers. Le projet demeure toutefois au stade des discussions, et aucune décision officielle concernant sa mise en œuvre n’a encore été annoncée.