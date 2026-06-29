Nigeria: des chefs terroristes déposent les armes sous pression des USA et de l'armée

La pression militaire revendiquée par l’armée nigériane produirait de nouveaux résultats. L’armée nigériane a annoncé lundi, dans un communiqué publié par le quartier général de la Force opérationnelle interarmées Operation Hadin Kai, que plusieurs dirigeants présumés de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) s’étaient rendus dans le nord-est du Nigeria.

Les autorités militaires estiment que cette série de redditions résulte de l’intensification des opérations terrestres et des missions appuyées par le renseignement, destinées à affaiblir les capacités des groupes armés actifs dans le bassin du lac Tchad.

Des responsables présumés transférés vers un site sécurisé

Dans son communiqué, Operation Hadin Kai indique que plusieurs dirigeants présumés de l’ISWAP ont quitté leurs positions après la pression exercée par les forces gouvernementales. Leur identité n’a toutefois pas été révélée.

Selon le commandement militaire, les personnes concernées ont été conduites vers un centre sécurisé où elles font l’objet de procédures de filtrage, d’interrogatoires et d’évaluations prévues par les protocoles de sécurité.

L’armée affirme également que ses opérations récentes auraient permis de désorganiser plusieurs bases insurgées, de perturber leurs chaînes de commandement et de réduire leurs capacités opérationnelles. Ces affirmations n’ont pas fait l’objet d’une confirmation indépendante.

Au cours de la semaine écoulée, 76 combattants présumés, accompagnés pour certains de membres de leurs familles, se seraient également rendus aux forces gouvernementales, selon le même communiqué.

Une offensive renforcée dans le nord-est

Les opérations annoncées s’inscrivent dans la campagne conduite par Operation Hadin Kai contre Boko Haram et l’ISWAP dans les États de Borno, Yobe et Adamawa, régions les plus touchées par l’insurrection jihadiste depuis plus de quinze ans.

Le capitaine Mohammed Goni, officier assurant l’intérim de la communication militaire au sein de la force conjointe basée à Maiduguri, a indiqué que les offensives se poursuivraient jusqu’à « la neutralisation complète ou leur reddition » des combattants recherchés.

Créée en 2021 pour succéder à l’opération Lafiya Dole, Operation Hadin Kai coordonne les actions de l’armée de terre, de l’armée de l’air et des autres composantes des forces de sécurité nigérianes dans le nord-est du pays.

Une nouvelle annonce après la reddition de deux commandants

Cette communication intervient quelques semaines après une précédente annonce de l’armée nigériane concernant la reddition de deux commandants identifiés de l’ISWAP, Ismail Mohammed et Abu Umar. Les autorités militaires avaient alors indiqué que ces deux responsables occupaient des fonctions stratégiques au sein du groupe et étaient interrogés par les services de sécurité.

Depuis plusieurs mois, l’armée nigériane multiplie les opérations ciblées contre les bastions de Boko Haram et de l’ISWAP autour de la forêt de Sambisa et du bassin du lac Tchad. Les autorités présentent ces offensives comme un levier pour provoquer des redditions et réduire les capacités des groupes jihadistes, même si plusieurs observateurs soulignent que ces organisations conservent une capacité de nuisance dans certaines zones rurales.

L’armée nigériane affirme qu’elle poursuivra ses opérations dans le nord-est du pays, tandis que les personnes ayant déposé les armes continueront d’être soumises aux procédures de vérification et de débriefing prévues par les autorités militaires.