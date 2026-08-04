Guerre en Iran : Trump accuse les compagnies pétrolières de profiter de la flambée des prix

Les critiques de Donald Trump contre les grands groupes pétroliers américains interviennent après la publication de résultats financiers particulièrement élevés, dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie liée au conflit au Moyen-Orient. Depuis la Maison Blanche, le président américain a demandé lundi 3 août aux compagnies de réduire les prix des carburants, estimant qu’elles tiraient un profit excessif de la situation.

Selon les déclarations rapportées par plusieurs médias américains, Donald Trump a directement visé ExxonMobil et Chevron, dont les bénéfices publiés vendredi ont fortement progressé. Le président a jugé que ces entreprises réalisaient « trop d’argent » et a estimé qu’elles devaient faire bénéficier les consommateurs d’une partie de ces gains en abaissant les prix à la pompe.

Le chef de l’État a affirmé rester « un ardent défenseur de la libre entreprise », tout en estimant que certaines sociétés profitaient des tensions actuelles sur le marché de l’énergie. Il a également évoqué le cas d’une entreprise dont les bénéfices auraient connu une progression exceptionnelle par rapport à l’année précédente, estimant qu’une telle situation devait conduire à un effort en faveur des automobilistes américains.

Les bénéfices d’ExxonMobil et Chevron dans le viseur

Les critiques de Donald Trump surviennent quelques jours après la publication des résultats trimestriels d’ExxonMobil et de Chevron. Les deux majors pétrolières ont fait état d’une nette amélioration de leurs performances financières, soutenues par la remontée des prix du pétrole sur les marchés internationaux.

Selon les informations rapportées par Reuters, le président américain considère que ces résultats ont été favorisés par les perturbations provoquées par la guerre au Moyen-Orient. Il a ainsi demandé aux compagnies pétrolières de répercuter une partie de leurs profits sur les consommateurs en réduisant le coût des carburants.

Le conflit au Moyen-Orient continue de peser sur les marchés

Depuis le début de la guerre impliquant l’Iran, les marchés pétroliers restent soumis à de fortes tensions. Les inquiétudes autour de la sécurité du détroit d’Ormuz, par lequel transite une part importante des exportations mondiales de pétrole, ont entraîné une hausse du prix du brut et des carburants.

Cette évolution a permis aux producteurs de pétrole de bénéficier de marges plus élevées, tandis que les ménages et les entreprises ont dû faire face à une augmentation du coût de l’énergie. Aux États-Unis, le prix moyen de l’essence a ainsi progressé depuis le début de la crise, faisant de ce sujet un enjeu économique et politique.

Une pression politique sur les prix des carburants

Les déclarations de Donald Trump illustrent la volonté de son administration de contenir les répercussions de la hausse des prix de l’énergie sur le pouvoir d’achat. Selon Reuters, le président a estimé que les compagnies pétrolières « ont tout intérêt à baisser les prix à la pompe ».

L’American Petroleum Institute, principal lobby du secteur pétrolier aux États-Unis, défend pour sa part l’industrie en expliquant que l’évolution des prix résulte avant tout des tensions géopolitiques et des risques pesant sur l’approvisionnement mondial, davantage que de la politique commerciale des groupes pétroliers.