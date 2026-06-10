Nigeria : un élève de 14 ans tué par la foudre en plein match de football

Un adolescent de 14 ans, identifié comme Yahaya Ibrahim Tafida et scolarisé au lycée de police de Minna, aurait perdu la vie après avoir été frappé par la foudre à Lapai, dans l’État du Niger au Nigeria. Le drame se serait produit dans la soirée du lundi 8 juin 2026 alors qu’il participait à une partie de football avec d’autres jeunes.

Selon le quotidien nigérian Daily Trust, l’incident serait survenu vers 18 heures sur le terrain de football de l’école secondaire publique pour filles de Lapai. Une pluie accompagnée de vents violents aurait interrompu la rencontre sportive.

Un orage éclate pendant une partie de football

D’après le témoignage de Mohammed Musa, un habitant de Lapai cité par Daily Trust, plusieurs adolescents présents sur le terrain auraient tenté de se protéger lorsque les intempéries ont commencé. Yahaya Ibrahim Tafida et ses camarades se seraient alors réfugiés sous un arbre.

« Soudain, la foudre a frappé et le garçon est mort sur le coup », a déclaré Mohammed Musa au journal nigérian. Les informations rapportées par le média indiquent que l’adolescent aurait succombé immédiatement après l’impact. Aucune communication officielle des autorités locales ou des services de secours n’avait été signalée dans les informations disponibles au moment de la publication.

Une communauté touchée par le drame

Des habitants de Lapai ont indiqué à Daily Trust que le décès du jeune garçon avait provoqué une vive émotion au sein de la population locale. La victime fréquentait le lycée de police de Minna, un établissement situé dans la capitale de l’État du Niger.

Les épisodes orageux sont fréquents à cette période de l’année dans plusieurs régions du Nigeria, où la saison des pluies s’accompagne régulièrement de fortes précipitations, de rafales de vent et d’orages électriques.

Un précédent similaire dans une école nigériane

Ce drame rappelle un autre accident survenu en novembre 2023 dans l’État d’Anambra, dans le sud-est du Nigeria. Trois élèves de terminale avaient alors été tués par la foudre alors qu’ils participaient à une activité de football sur le terrain de leur établissement scolaire. Six autres élèves avaient été blessés lors de cet épisode.

L’incident de Lapai intervient ainsi moins de trois ans après ce précédent qui avait suscité une forte émotion dans le pays. À ce stade, les circonstances exactes du décès de Yahaya Ibrahim Tafida reposent sur les informations rapportées par Daily Trust et les témoignages recueillis auprès des habitants de la localité.