Sénégal : expulsé du Parlement, Abdou Mbow charge Sonko et son « régime de dictateurs »

Au Sénégal, le vote d’une réforme constitutionnelle a provoqué de fortes tensions au sein de l’Assemblée nationale ce 29 juin 2026. Le député de l’opposition Abdou Mbow, membre de la coalition Takku Wallu, a été expulsé de l’hémicycle après un échange tendu lors des débats, avant de réagir violemment contre le pouvoir en place.

Les interventions des forces de sécurité dans les parlements sont généralement considérées comme exceptionnelles dans les démocraties parlementaires. Elles ne surviennent habituellement que dans des situations de blocage grave des travaux, de troubles majeurs à l’ordre public ou sur décision formelle du bureau de l’institution.

Au Sénégal, la présence de gendarmes dans l’hémicycle reste un fait rare. Le fonctionnement de l’Assemblée nationale repose en principe sur sa propre autorité interne, notamment via son président et ses dispositifs de sécurité parlementaire. L’intervention de forces extérieures est donc perçue comme un signal de crise institutionnelle ou de tension politique élevée.

Une séance parlementaire sous haute tension à Dakar

La scène s’est déroulée au cœur de l’Assemblée nationale du Sénégal, lors de l’examen d’un projet de réforme constitutionnelle. Les débats ont rapidement dégénéré après l’opposition d’une partie des députés au texte soumis au vote.

Abdou Mbow, figure de l’opposition parlementaire, s’est illustré par une prise de parole contestée qui a conduit à son expulsion de l’hémicycle. Selon des éléments rapportés par des médias locaux, l’élu aurait refusé de quitter la tribune malgré les injonctions du président de séance, entraînant une intervention des gendarmes pour le faire sortir.

Cette intervention sécuritaire, inhabituelle dans un cadre parlementaire, a immédiatement provoqué une montée de tension entre majorité et opposition, plusieurs députés quittant la salle en signe de protestation.

Des accusations directes contre Ousmane Sonko

Quelques minutes après son éviction, Abdou Mbow a pris la parole devant la presse pour dénoncer fermement le pouvoir en place et cibler directement le Premier ministre Ousmane Sonko.

« Ce régime est un régime de dictateurs, à commencer par celui qui a été condamné pour corruption de la jeunesse. Vous savez que cette personne est incapable de diriger même une bergerie, encore moins une Assemblée nationale. » a déclaré le député de l’opposition?

Ces propos, particulièrement virulents, s’inscrivent dans un climat politique déjà marqué par une forte polarisation entre majorité et opposition depuis l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante.

Un précédent révélateur des tensions institutionnelles

L’épisode intervient dans un contexte où les relations entre pouvoir exécutif et opposition parlementaire sont régulièrement marquées par des échanges tendus à l’Assemblée nationale. Dans les pratiques parlementaires ouest-africaines, les expulsions de députés existent, mais l’usage de forces de sécurité pour procéder physiquement à une évacuation reste peu fréquent et souvent controversé.

Les règlements intérieurs des parlements prévoient en général des sanctions graduées allant du rappel à l’ordre à l’exclusion temporaire, sans intervention extérieure systématique. À Dakar, l’incident relance les débats sur l’équilibre entre discipline parlementaire et respect de l’immunité des élus, alors que les discussions autour de la réforme constitutionnelle doivent se poursuivre.