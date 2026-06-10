Religion et sexualité : Quand le sacré viole l’intime il faut briser l’omerta et sévir

C’est une tragédie moderne qui se joue derrière les portes closes des lieux de culte, sous le vernis de la piété et de la dévotion. Si ce n’est pas un pasteur évangélique qui exige l’intimité d’une fidèle « au nom de la parole de Dieu », c’est le responsable d’une de ces innombrables églises de réveil qui met en lambeaux toute une cellule familiale, s’endossant confortablement sur des versets bibliques détournés. Le constat est amer, universel, et d’une brûlante actualité. La religion, censée être un refuge pour l’âme, est trop souvent érigée en outil d’asservissement sexuel. Devant l’ampleur du phénomène, il devient impérieux de prendre la mesure de la crise et enfin sévir.

Aucune chapelle n’est épargnée. Longtemps, on a pu croire que ces dérives étaient le triste apanage de structures religieuses anarchiques, nées spontanément au coin d’une rue et portées par des gourous autoproclamés. La réalité est bien plus sombre : même les institutions les plus rigoureusement organisées n’y échappent pas.

Le débat systémique sur la pédophilie et les abus de pouvoir qui secoue l’Église catholique à travers le monde en est la preuve flagrante. Des rapports indépendants successifs ont mis en lumière des décennies de silence complice, où la protection de l’institution a systématiquement primé sur la détresse des victimes. Plus récemment, l’affaire d’un prêtre nigérian, condamné à la prison à vie aux États-Unis pour des crimes sexuels d’une extrême gravité, est venue rappeler que les frontières ne protègent plus les prédateurs en soutane. Si la justice occidentale commence à frapper fort, qu’en est-il sous nos tropiques ?

Le cas du Bénin : du fait divers banalisé au silence complice

Dans les petits pays d’Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement au Bénin, ces affaires se heurtent encore à un mur d’indifférence ou, pire, de relativisme social. Lorsqu’un scandale sexuel éclate au sein d’une communauté religieuse, l’information est trop souvent reléguée au rang de simple fait divers, consommée avec un voyeurisme morbide puis rapidement oubliée.

Dans une société profondément théocentrique comme le Bénin, la parole de l’homme de Dieu est sacrée. Contredire le pasteur, le prêtre ou l’imam, c’est s’attaquer à la divinité elle-même. Cette sacralisation de l’agresseur produit un renversement pervers de la culpabilité. On regarde la victime avec suspicion, on scrute sa tenue, son comportement, on l’accuse d’être l’instrument du « Diable » venu tenter l’homme saint. Pendant ce temps, l’auteur des faits, lavé de tout soupçon par une communauté prompte au pardon sélectif, est laissé à sa besogne. Il change de paroisse, reconstruit son influence, et trouve de nouvelles proies.

Le détournement du texte sacré : l’arme absolue

Ces prédateurs réussissent à maintenir leur emprise en instrumentalisant la foi. Le consentement est ici biaisé dès le départ par une asymétrie de pouvoir spirituel. Lorsqu’un leader religieux affirme à une femme vulnérable, venue chercher la guérison, la délivrance ou la fertilité, que « la volonté de Dieu » passe par son corps, le discernement de la victime est paralysé.

S’adosser à la Bible pour justifier l’injustifiable n’est pas seulement un blasphème pour les croyants. C’est une stratégie de manipulation psychologique redoutable. Les familles sont détruites de l’intérieur : les couples se déchirent, les enfants grandissent dans le traumatisme d’une trahison double, humaine et spirituelle.

La puissance publique doit s’inviter dans le débat

Face à ce désastre humanitaire et social, l’argument de la liberté religieuse ou de la séparation de l’Église et de l’État ne peut plus servir de bouclier juridique. La foi s’arrête là où le Code pénal commence. Il est temps que la puissance publique s’invite fermement dans ce débat et reprenne le contrôle de l’espace public spirituel.

Pour enrayer cette dynamique de prédation, les Etats doivent actionner plusieurs leviers urgents. Dans un premier temps, il faut une justice inflexible. Il faut sortir ces affaires des arbitrages familiaux ou des arrangements à l’amiable supervisés par les dignitaires religieux. Un viol reste un viol, qu’il soit commis dans une ruelle sombre ou sous l’autel.

Il faut ensuite penser à l’encadrement des lieux de culte. Une réglementation stricte de l’ouverture des églises de réveil, exigeant des certifications et une enquête de moralité pour leurs dirigeants permettra de limiter les dégâts. Enfin il faut écouter et protéger les victimes. Cela peut passer par la mise en place de cellules d’alerte psychologiques et judiciaires totalement indépendantes des structures religieuses mais spécifiques à elles, où la parole de la victime est accueillie sans jugement moral et spirituel.

La foi ne doit plus être un permis de violer. Il est temps de briser l’omerta, de protéger les familles et de punir les loups déguisés en bergers. La sacralité de la vie humaine et de la dignité corporelle doit enfin primer sur la sacralité des imposteurs.