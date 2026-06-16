"Une grande fierté" : la réaction de Mbappé après être devenu meilleur buteur des Bleus

Kylian Mbappé n’a pas caché sa fierté après le match face au Sénégal, lundi 16 juin au MetLife Stadium de New York, lors du premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026. En inscrivant un doublé, le capitaine des Bleus est devenu, à 27 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale avec 58 réalisations en 99 sélections.

Le premier but, à la 66e minute sur une passe de Michael Olise, a porté son total à 57 buts, à égalité avec Olivier Giroud. Le second, une frappe à 30 mètres à la 90e+6, a définitivement clos le débat. Giroud, qui avait établi son record en 137 apparitions sous le maillot bleu entre 2011 et 2024, est relégué à la deuxième place avec 0,41 but par match, contre 0,59 pour Mbappé.

Un record sur la plus grande scène

En zone mixte après la rencontre, le capitaine tricolore a exprimé sa satisfaction sans chercher à personnaliser l’exploit. « Je suis très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l’histoire de mon pays », a-t-il déclaré, avant de recentrer immédiatement le propos sur le collectif : « Je sais pourquoi je suis là, je suis là pour aider l’équipe.«

Le choix de la scène n’est pas anodin. Giroud avait lui-même confié, dans un entretien accordé à L’Équipe en 2025, souhaiter que son record tombe lors d’une Coupe du monde — le vœu s’est réalisé à la lettre. La même soirée a vu Mbappé franchir un autre seuil historique : avec 14 buts en phases finales de Coupe du monde, il dépasse Just Fontaine, qui avait inscrit ses 13 réalisations lors de la seule édition 1958. Seuls l’Allemand Miroslav Klose (16 buts) et le Brésilien Ronaldo (15) devancent encore le Français dans ce classement.

La suite du Mondial comme horizon

La France a remporté ce match d’ouverture contre le Sénégal. Les Bleus poursuivent leur campagne dans le groupe, avec deux rencontres encore à disputer avant le tour à élimination directe. Mbappé a lui-même balayé toute tentation de bilan prématuré : « Je pense que j’aurai le temps de penser à ce genre de choses plus tard, quand j’arrêterai de jouer. » La trajectoire statistique laisse entrevoir d’autres jalons : à 14 buts en Coupe du monde, le record absolu de Klose est désormais à portée si la France va au bout de la compétition, soit six matches supplémentaires au maximum.