Russie : le premier avion MC-21 « 100% russe » produit en série prend son envol

Un MC-21-310 de série a décollé de l’usine aéronautique d’Irkoutsk le 3 août 2026. L’appareil, immatriculé 73362, est le premier exemplaire produit en chaîne de la version entièrement débarrassée de composants occidentaux de ce moyen-courrier russe.

Un vol d’1h23 à 6 000 mètres

Le vol a duré 1 heure et 23 minutes, durant lesquelles l’avion a atteint une altitude de 6 000 mètres et une vitesse indiquée de 600 km/h, selon le groupe public Rostec. L’équipage était composé des pilotes d’essai Roman Taskaïev, Sergueï Mikhaïliouk et Andreï Voropaïev, ainsi que de l’ingénieur Nikolaï Fonourine. À l’issue du vol, Taskaïev a estimé que le premier appareil de série s’est bien comporté et que la mission avait été menée à son terme.

Rostec a présenté ce vol comme la preuve que les chaînes de production sont désormais opérationnelles pour la fabrication en série de ce modèle. Le groupe évoque en particulier la constitution d’un premier lot de 18 appareils, pour lequel l’usine peut désormais lancer l’exécution des commandes validées par le gouvernement russe.

Un programme retardé par les sanctions

Le MC-21-310 est né du besoin de remplacer les équipements occidentaux du MC-21-300 original, notamment ses moteurs Pratt & Whitney PW1400G, par des composants russes après les sanctions consécutives à l’invasion de l’Ukraine en 2022. Le nouveau moteur, le PD-14 d’Aviadvigatel, est présenté par les autorités russes comme le premier moteur d’avion civil entièrement conçu en Russie depuis plusieurs décennies.

Les deux premiers prototypes import-substitués avaient volé en avril puis en octobre 2025. En juin dernier, Yakovlev, filiale de l’avionneur public UAC, avait annoncé qu’un de ces prototypes avait démontré une autonomie de 3 800 kilomètres avec une charge utile équivalente à 175 passagers en configuration bi-classe. Ce chiffre représente près de la moitié de l’autonomie initialement promise pour l’appareil lors de son lancement.

Une certification repoussée à fin 2027

La certification de type complète du MC-21-310 import-substitué n’est pas encore acquise. Le ministre russe de l’Industrie et du Commerce, Anton Alikhanov, a indiqué le 24 juin dernier que celle-ci n’interviendrait qu’à la fin de l’année 2027, alors que les autorités russes avaient précédemment évoqué l’été 2026. Un décalage qui s’ajoute à d’autres difficultés : selon un arrêté signé mi-juillet par le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, le premier lot de 18 appareils coûtera 96,1 milliards de roubles, soit environ 5,3 milliards de roubles par exemplaire.

Ce programme constitue l’un des tests les plus visibles de la capacité de l’industrie aéronautique russe à maintenir un appareil civil moderne sans fournisseurs occidentaux. Sur les sept premiers mois de 2026, les prototypes d’essai du MC-21-310 avaient déjà cumulé 136 vols pour un total de 509 heures et 52 minutes. L’Aeroflot, compagnie publique russe, doit recevoir jusqu’à 108 exemplaires du MC-21-310 entre fin 2026 et 2030, sur un total de 198 appareils commandés.