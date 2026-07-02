2Face et Annie Idibia démentent les rumeurs de réconciliation

La rumeur d’un retour de 2Face Idibia avec son ex-femme Annie Idibia a été démentie par les deux anciens époux. Le chanteur a indiqué sur sa story Instagram que la vidéo à l’origine des spéculations était ancienne, quelques heures après une mise au point similaire publiée par Annie.

Des internautes avaient relayé ces derniers jours une séquence montrant le couple en train de passer une soirée dans une boîte de nuit. Présentées comme récentes sur plusieurs comptes des réseaux sociaux, ces images ont alimenté des commentaires évoquant une possible réconciliation. Selon le chanteur, il s’agissait pourtant d’une ancienne vidéo. Il a ainsi précisé, en substance, que « cette vidéo est ancienne », afin de mettre un terme aux interprétations.

Annie Idibia avait déjà rejeté les spéculations

Avant la réaction de 2Face, Annie Idibia avait déjà répondu aux rumeurs via ses Stories Instagram. L’actrice de Nollywood avait expliqué que les vidéos diffusées en ligne ne reflétaient pas une situation récente et qu’elles étaient sorties de leur contexte.

Selon son message, les séquences partagées sur les réseaux sociaux étaient d’anciens extraits. Elle dénonçait également la diffusion de « fausses informations », invitant les internautes à ne pas tirer de conclusions à partir de contenus datant de plusieurs mois.

La prise de parole de 2Face est venue renforcer cette version en confirmant que les images utilisées pour alimenter les rumeurs ne correspondaient pas à une reprise de leur relation.

Une séparation annoncée en 2025

Pour rappel, 2Face Idibia, également connu sous le nom de 2Baba, et Annie Idibia avaient annoncé la fin de leur mariage en janvier 2025 après plus de dix ans d’union. Leur séparation avait suscité une forte attention dans les médias nigérians et sur les réseaux sociaux, où le couple figurait parmi les célébrités les plus suivies du pays.

Depuis cette annonce, chaque apparition ou ancienne image des deux artistes fait régulièrement l’objet de spéculations sur une éventuelle réconciliation. Les récents échanges sur les réseaux sociaux sont nés de la republication d’une ancienne vidéo en boîte de nuit, présentée à tort comme récente.

Les déclarations publiées par Annie Idibia puis par 2Face mettent ainsi fin, pour l’heure, aux rumeurs de retour du couple. Aucune annonce officielle ne fait état d’une reprise de leur relation, et les deux anciens époux ont expliqué que les images à l’origine de ces spéculations étaient simplement des archives remises en circulation.