AES : le Niger engage le déploiement du passeport biométrique régional

Le Niger a franchi une nouvelle étape dans le déploiement du passeport biométrique de la Confédération des États du Sahel (AES). Jeudi 16 Juillet 2026, au Palais de la Présidence à Niamey, le président Abdourahamane Tiani s’est fait enrôler pour l’obtention de ce nouveau document de voyage, selon les autorités nigériennes.

Cette opération intervient quelques mois après son enrôlement pour la carte biométrique, réalisé le 27 mars dernier. D’après les autorités, ce passeport répond à des normes techniques communes adoptées par les États membres de l’AES afin de proposer un document de voyage plus sécurisé et harmonisé. Le Niger devient ainsi le troisième pays de la Confédération à engager son déploiement, après le Burkina Faso et le Mali.

Un déploiement progressif dans les trois pays de l’AES

Selon les informations communiquées par les autorités nigériennes, le nouveau passeport biométrique doit permettre aux citoyens de disposer de documents d’identité et de voyage conformes aux spécifications techniques arrêtées par les pays de l’AES lors d’une réunion organisée à Bamako en octobre 2024.

Le Burkina Faso avait ouvert la voie en lançant officiellement ce passeport le 29 janvier 2025, après l’enrôlement du président Ibrahim Traoré. Les autorités burkinabè avaient alors présenté cette initiative comme « une étape majeure » de la coopération entre les États membres.

Au Mali, la mise en service du document a été annoncée le 27 octobre 2025 avec le lancement du « e-Passeport AES sécurisé » et la reprise de sa production par les services compétents.

Avec l’enrôlement du chef de l’État nigérien, les trois pays composant aujourd’hui la Confédération ont désormais engagé le déploiement de ce passeport commun.

Un document harmonisé au niveau confédéral

Les autorités du Niger indiquent que ce passeport biométrique a pour objectif de fournir aux citoyens un document répondant aux standards de sécurité définis au niveau de la Confédération. Il doit également faciliter l’harmonisation des titres de voyage délivrés par les administrations des trois États membres.

Selon les responsables nigériens, cette opération constitue une nouvelle phase dans le déploiement des documents biométriques communs après celui de la carte nationale biométrique.

Pour rappel, la Confédération des États du Sahel avait annoncé la mise en circulation officielle de son passeport biométrique à compter du 29 janvier 2025. Les autorités avaient alors précisé que les anciens passeports nationaux portant le logo de la CEDEAO demeuraient valables jusqu’à leur date d’expiration. Leur remplacement par le nouveau passeport AES doit s’effectuer progressivement, conformément aux procédures prévues dans chaque pays.

Créée en 2024, la Confédération des États du Sahel réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Depuis sa création, les trois États travaillent à la mise en place de plusieurs dispositifs communs, dont l’harmonisation de certains documents administratifs et de voyage destinés à leurs citoyens.