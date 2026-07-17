Bénin : plus de 5 500 téléphones Android saisis par la Douane à Hillacondji

Les services des Douanes béninoises ont intercepté 5 574 téléphones portables Android lors d’une opération menée à Hillacondji, le 12 juillet 2026. Selon les informations rapportées par Peace Fm, cette importante cargaison circulait en dehors des procédures légales d’importation et a été placée sous scellés dans le cadre d’une enquête visant un réseau de fraude.

Cette saisie figure parmi les plus importantes réalisées ces derniers mois sur des produits technologiques au poste frontalier de Hillacondji. L’opération, conduite par la Brigade locale, intervient dans un contexte de renforcement des contrôles sur les principaux axes d’entrée des marchandises au Bénin.

Une opération préparée grâce au renseignement

D’après la Direction générale des Douanes, l’interception est le résultat d’un travail de renseignement suivi d’un dispositif de surveillance renforcé mis en place le long des corridors frontaliers.

L’opération a été dirigée par le Capitaine Fortuné Allagbé, chef de la Brigade de Hillacondji. Les agents ont procédé à la saisie de l’ensemble des appareils avant leur mise sous scellés. Selon l’administration douanière, cette action illustre « la vigilance permanente » des équipes face aux circuits de contrebande qui cherchent à faire entrer des marchandises de grande valeur sans respecter la réglementation.

Une stratégie de contrôle renforcée

La Direction générale des Douanes relie cette intervention à l’orientation définie par le Colonel Raouf Malèhossou Aboudou, directeur général des Douanes béninoises. L’institution explique que ses priorités reposent sur une meilleure coordination entre les services, un ciblage fondé sur l’analyse des risques et une présence accrue des unités sur le terrain.

Selon la même source, ces choix opérationnels permettent d’améliorer la détection des cargaisons suspectes et de multiplier les contrôles sur les points sensibles. Les autorités estiment que cette saisie confirme l’efficacité des dispositifs actuellement déployés contre les trafics transfrontaliers.

Des enjeux économiques et sécuritaires

Au-delà du volume des téléphones saisis, l’administration souligne les conséquences de la fraude sur l’économie nationale. L’entrée de marchandises hors des circuits officiels prive l’État de recettes fiscales et crée une concurrence irrégulière pour les opérateurs économiques qui s’acquittent des droits de douane.

Les Douanes rappellent également que la lutte contre la contrebande participe à la sécurisation des frontières et à la réduction des réseaux de distribution clandestins. Elles réaffirment une politique de « tolérance zéro » contre les auteurs de ces infractions et annoncent le maintien des opérations de contrôle sur l’ensemble du territoire.

Le poste frontalier de Hillacondji, situé à la frontière entre le Bénin et le Togo, constitue l’un des principaux points de passage des échanges commerciaux dans la sous-région. En raison de ce trafic soutenu, cette zone fait régulièrement l’objet d’opérations de contrôle destinées à lutter contre la fraude douanière, le trafic de marchandises et les importations irrégulières.