Walton, Koch, Mars : Forbes recense un record de 54 familles milliardaires aux États-Unis

Le seuil des 10 milliards de dollars est désormais franchi par 54 familles américaines, un record selon le classement publié fin juin par Forbes. La première édition de ce classement, en 2024, n’en comptait que 45.

Une fortune cumulée en forte hausse

En deux ans, le patrimoine cumulé de ces 54 clans a bondi de près de 600 milliards de dollars, pour atteindre 1 900 milliards au total. Sur les 54 familles recensées, seules cinq n’ont pas encore atteint la quatrième génération de descendants. Chez certaines d’entre elles, le nombre d’héritiers grimpe à plusieurs centaines — un record est même détenu par les Du Pont, dont la lignée compterait des milliers de membres.

En tête du classement, la famille Walton, héritière du fondateur de Walmart Sam Walton, a vu sa fortune bondir de 253 milliards de dollars en deux ans, pour atteindre 520 milliards. Cette envolée accompagne celle du titre Walmart en Bourse : l’enseigne est devenue, en février 2026, la toute première chaîne de distribution physique à valoir plus de 1 000 milliards de dollars en Bourse.

Trois autres familles dépassent la barre des 100 milliards de dollars : les Koch, avec 157 milliards, et les Mars, propriétaires de la célèbre marque de confiseries, avec 129 milliards. La famille du fondateur de Fidelity, Edward Johnson, ferme le podium avec 69,5 milliards, juste devant la famille Cargill-MacMillan et ses 67,9 milliards.

Une comparaison avec les plus grandes fortunes individuelles

Rapportée à celle des plus grandes fortunes individuelles de la planète, la richesse des Walton reste toutefois inférieure à celle d’Elon Musk, crédité par Forbes de 839 milliards de dollars. Le patron de Tesla et de SpaceX ne figure cependant pas dans ce classement des familles : Forbes exclut systématiquement les milliardaires dont la fortune personnelle est déjà comptabilisée dans son classement mondial des individus les plus riches.

La comparaison tourne en revanche à l’avantage des Walton face à Bernard Arnault. Avec 171 milliards de dollars, le dirigeant de LVMH et sa famille, seuls représentants européens dans le haut du classement mondial, pèsent trois fois moins lourd que la dynastie du fondateur de Walmart. Le deuxième clan américain, la famille Koch, avec ses 157 milliards de dollars, talonne d’ailleurs de très près la fortune d’Arnault.

Dix nouvelles familles entrent dans le classement

L’édition 2026 voit également l’arrivée de dix nouveaux noms. Parmi eux, la famille Richards, à la tête du fabricant de câbles Southwire, installé à Carrollton, en Géorgie, avec 13,1 milliards de dollars de patrimoine estimé. Les descendants de Ross Perot, entrepreneur dans l’informatique et ancien candidat à la présidentielle américaine, comptent aussi parmi les nouveaux venus.

Les montants retenus par Forbes reposent sur les cours de Bourse du 22 juin 2026. Une chose reste sûre : le seuil d’entrée a lui-même explosé en douze ans. Lors du tout premier classement des familles américaines, en 2014, il suffisait de peser 1 milliard de dollars pour y figurer.