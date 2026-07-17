Maroc–Algérie : ce que révèle la comparaison de leurs forces aériennes

La Force aérienne royale marocaine dispose de 264 aéronefs actifs, contre 612 pour l’armée de l’air de l’Algérie, selon les données comparatives publiées par Global Military. Si l’écart reste important en nombre d’appareils, le Maroc affiche un volume de commandes supérieur à celui de son voisin, avec 54 aéronefs attendus contre 49.

Cette comparaison met en évidence deux modèles de développement différents. L’Algérie conserve une nette supériorité numérique, tandis que le Maroc poursuit le renouvellement progressif de sa flotte.

L’Algérie domine en nombre d’aéronefs

Les données de Global Military montrent que l’Algérie dispose d’une flotte plus importante dans chacune des principales catégories.

Le pays aligne 156 avions de combat, contre 92 pour le Maroc. Sa flotte comprend également 315 hélicoptères, soit plus de trois fois le nombre recensé au Maroc, qui en exploite 100. Les avions de transport sont au nombre de 51 en Algérie, contre 26 pour les Forces aériennes royales marocaines. L’écart se retrouve aussi dans les appareils d’entraînement, avec 61 unités pour l’Algérie contre 32 pour le Maroc, ainsi que dans les autres types d’aéronefs, où les inventaires s’établissent respectivement à 29 et 14 appareils.

Ces chiffres concernent les aéronefs actifs recensés par Global Military et offrent une photographie des moyens actuellement disponibles dans les deux armées de l’air.

Le Maroc accélère la modernisation de sa flotte

Si le nombre d’appareils reste inférieur, le Maroc poursuit depuis plusieurs années un programme de modernisation de ses capacités aériennes. Les Forces aériennes royales s’appuient sur des chasseurs F-16 Fighting Falcon, des F-5 modernisés et des Mirage F1, auxquels s’ajoutent des avions de transport C-130 Hercules et CN235.

Le royaume renforce également sa flotte avec l’arrivée d’hélicoptères d’attaque AH-64E Apache et la modernisation de ses F-16, tandis que de nouveaux appareils sont attendus dans les prochaines années.

L’Algérie conserve pour sa part une flotte largement équipée de matériels d’origine russe, articulée autour des Su-30MKA, MiG-29 et Su-24, complétés par un important parc d’hélicoptères.

Des choix stratégiques différents

Au-delà des effectifs, les deux pays privilégient des approches distinctes pour développer leur puissance aérienne. Le Maroc mise sur le renouvellement progressif de ses équipements et sur l’intégration de technologies plus récentes, alors que l’Algérie conserve une avance significative grâce au volume de sa flotte.

Les données de Global Military montrent également que le Maroc dispose de 54 aéronefs en commande, contre 49 pour l’Algérie. Ces acquisitions pourraient faire évoluer les capacités respectives des deux forces aériennes dans les prochaines années, même si l’Algérie conserve aujourd’hui une avance nette en nombre d’appareils actifs.