Après Cristiano Ronaldo, Messi joue-t-il son dernier mondial ? Martinez relance le débat

Deux légendes du football, deux fins de parcours qui se dessinent au même Mondial. Alors que Cristiano Ronaldo a lui-même acté la fin de son aventure en Coupe du monde après l’élimination du Portugal face à l’Espagne, un doute plane désormais sur l’avenir international de Lionel Messi. Sans que l’intéressé n’ait rien confirmé, son coéquipier Lautaro Martinez a évoqué la question après la qualification de l’Argentine pour les quarts de finale.

Une remontée argentine qui relance les projecteurs sur Messi

Menée 2-0 par l’Égypte jusqu’à la 79e minute, l’Argentine a renversé la rencontre pour s’imposer 3-2 et valider son billet pour les quarts de finale du Mondial 2026. Messi a d’abord délivré une passe décisive avant d’inscrire lui-même un but, avant que Martinez n’offre le but de la victoire à Enzo Fernández. Interrogé en zone mixte sur la performance de son capitaine, l’attaquant de l’Inter Milan a livré une déclaration remarquée : « c’est sa dernière Coupe du monde et parce que c’est notre leader« , a-t-il lâché, sans que cette affirmation ne soit reprise ni validée par Messi.

À 39 ans, l’attaquant de l’Inter Miami dispute son sixième Mondial. Il n’a fait aucune déclaration officielle sur son avenir en sélection depuis le début de la compétition, laissant planer l’incertitude malgré les propos de son coéquipier.

Le précédent Ronaldo, une annonce assumée en personne

Le cas du capitaine portugais diffère sur un point essentiel : Ronaldo a pris la parole en son nom propre. En conférence de presse avant le huitième de finale contre l’Espagne, le joueur d’Al-Nassr avait déclaré : « c’est ma dernière Coupe du Monde« . Le Portugal s’est ensuite incliné 1-0, mettant un terme à cette sixième participation mondiale de Ronaldo, un record absolu pour un joueur masculin. Il devient au passage le premier footballeur à avoir marqué lors de six éditions différentes de la Coupe du monde, entre 2006 et 2026, cumulant sur l’ensemble de ces tournois 11 buts et deux passes décisives en 26 matchs disputés.

Contrairement à Messi, Ronaldo avait tranché la question avant même de connaître l’issue de son parcours, précisant vouloir profiter de chaque instant restant sans faire de ses adieux le sujet central avant la rencontre décisive.

Une situation qui reste à confirmer pour l’Argentin

La différence entre les deux dossiers tient donc à la source de l’information. Ronaldo a lui-même validé sa sortie du plus grand tournoi international. Pour Messi, l’affirmation reste à ce stade celle de son coéquipier, sans confirmation directe du capitaine argentin ni de la fédération. L’Albiceleste, qualifiée pour les quarts de finale, affrontera le vainqueur du match entre la Suisse et la Colombie, une échéance qui pourrait offrir à Messi l’occasion de clarifier lui-même ses intentions.