Sénat du Bénin : la Présidente de la chambre haute russe félicite Talon après son élection

Le Président du Sénat béninois Patrice Talon a reçu jeudi 13 août les félicitations de Valentina Matvienko après son élection à la présidence du Sénat du Bénin. La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, chambre haute du Parlement russe, a salué la prise de fonction de l’ancien chef de l’État à la tête de cette nouvelle institution béninoise.

Dans un message rapporté par le service de presse du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko a estimé que l’expérience de Patrice Talon pourrait contribuer au fonctionnement du Sénat. Elle lui a adressé ses félicitations « au nom du Conseil de la Fédération » ainsi qu’en son nom personnel.

« Au nom du Conseil de la Fédération […] et en mon nom personnel, je vous félicite pour votre élection à la présidence du Sénat de la République du Bénin. Je suis convaincue que votre riche expérience politique et votre professionnalisme contribueront au bon fonctionnement de ce nouvel organe constitutionnel de la République du Bénin qu’est le Sénat« , a souligné Mme Matvienko.

Le premier Sénat du Bénin installé fin juillet

Cette réaction russe intervient alors que le Sénat vient tout juste de faire son entrée dans le paysage institutionnel béninois. La nouvelle chambre haute a été officiellement installée le 30 juillet 2026, après la réforme constitutionnelle ayant introduit le bicamérisme dans le pays. Le Parlement béninois, jusque-là organisé autour d’une seule chambre, fonctionne désormais avec l’Assemblée nationale et le Sénat.

Cette première mandature compte 25 membres. L’installation du 30 juillet a marqué le début officiel des activités de cette institution, dont la mise en place constitue l’une des principales évolutions de l’organisation politique du Bénin.

Le bureau du Sénat a ensuite été constitué. Le 6 août, les sénateurs réunis à Porto-Novo ont élu Patrice Talon à la présidence de la nouvelle chambre haute. L’ancien président de la République est ainsi devenu le premier titulaire de cette fonction dans l’histoire institutionnelle du pays.

Moscou veut renforcer le dialogue parlementaire

Dans son message, Valentina Matvienko a également évoqué les relations entre la Russie et le Bénin. Selon elle, les deux pays entretiennent depuis plusieurs années un partenariat sur le continent africain.

La présidente du Conseil de la Fédération a indiqué que la chambre haute russe souhaitait développer les échanges entre les deux institutions parlementaires. Elle estime que ce dialogue interparlementaire pourrait participer au renforcement des relations bilatérales entre Moscou et Cotonou.

Le choix de Patrice Talon pour diriger le premier Sénat béninois intervient ainsi quelques jours seulement après la naissance effective de cette nouvelle chambre. Son élection ouvre la première séquence de fonctionnement d’une institution appelée à compléter le travail de l’Assemblée nationale dans le nouveau système parlementaire béninois.