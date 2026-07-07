Bénin : après le BR, l'UPr salue les mesures sociales du gouvernement Wadagni

En moins d’une semaine, deux partis de la majorité présidentielle ont apporté leur soutien aux mesures sociales du gouvernement de Romuald Wadagni : après le Bloc républicain, c’est au tour de l‘Union Progressiste le Renouveau (UPR) de se prononcer officiellement. Dans un communiqué daté du 6 juillet 2026, le parti dirigé par Joseph Djogbénou salue « la concrétisation des engagements du Président de la République au profit des populations ».

Le texte revient sur deux décisions prises coup sur coup par le Conseil des ministres. Celui du 3 juin 2026 a acté la gratuité de la scolarité pour toutes les filles de l’enseignement secondaire dès la rentrée 2026-2027, ainsi que la prise en charge automatique des urgences vitales dans les hôpitaux et centres de santé publics du pays, appuyée par une enveloppe d’un milliard de francs CFA destinée à constituer les stocks d’intrants nécessaires. Celui du 1er juillet a validé la baisse des redevances mensuelles applicables aux marchés modernes, une mesure déjà saluée quatre jours plus tôt par le Bloc Républicain, qui y voyait un levier pour soutenir le pouvoir d’achat des commerçantes.

Un satisfecit qui vient s’ajouter à celui du BR

La sortie de l’UPr confirme une dynamique déjà amorcée par son partenaire de la mouvance présidentielle. Le Bloc Républicain avait, le 3 juillet, formellement approuvé la réforme tarifaire des marchés urbains et régionaux, insistant sur son impact attendu pour les revendeuses et sur la nécessité pour les usagers de préserver les infrastructures nouvellement construites. Ce double satisfecit place les premières décisions du Conseil des ministres sous le signe d’un soutien coordonné de la majorité parlementaire.

L’UPr revendique un rôle particulier dans cette séquence. Le communiqué rappelle que le parti a « activement contribué à la construction et à la consolidation de cette majorité », avant de prendre acte de mesures présentées comme des traductions fidèles des engagements pris par Romuald Wadagni durant sa campagne présidentielle.

Un ancrage dans la Vision Bénin 2060

Le texte de l’UPr situe ces annonces dans la continuité du programme présidentiel intitulé « Ensemble, plus loin », ainsi que dans le cadre de la Vision Bénin 2060 « ALAFIA, un monde de splendeurs », document de planification stratégique déjà mis en avant par le Bloc Républicain lors du lancement de sa campagne électorale. La gratuité scolaire annoncée pour les filles du secondaire doit entrer en vigueur à la rentrée 2026-2027. Le parti conclut son communiqué en réaffirmant « son soutien constant aux côtés de l’action gouvernementale ».