Coup d'État déjoué au Bénin : Angela Kpeidja écope de 12 mois ferme et de 2 millions d'amende

Deux publications sur Facebook rédigées lors d’une tentative de coup d’État déjouée valent aujourd’hui vingt-quatre mois de prison, dont douze mois ferme, à une journaliste. Selon les informations rapportées par Libre Express, la chambre correctionnelle de la CRIET a condamné, ce lundi 6 juillet 2026, la journaliste Angela Kpeidja pour harcèlement par voie électronique, avec douze mois de détention ferme et une amende de deux millions de francs CFA.

Des messages publiés lors des évènements du 7 décembre

Les faits reprochés remontent à la tentative de coup d’État déjouée le dimanche 7 décembre 2025 à Cotonou. Selon le parquet spécial, la journaliste avait publié deux messages sur son compte Facebook dans la foulée de ces événements. Le premier interrogeait : « Où est celui qui vend habituellement les mèches de Coup d’État ? ». Le second visait directement la chefferie militaire, avec cette question : « Où est le chef d’État major ? ».

Pour le ministère public, ces publications constituaient un harcèlement caractérisé, les propos tenus par la prévenue ayant été jugés agressifs et destinés à humilier les responsables de la sécurité nationale. Le représentant du parquet spécial a insisté sur le principe déontologique qui veut qu’un journaliste ne diffuse une information qu’après en avoir vérifié l’exactitude, une règle encadrée au Bénin par le Code de l’information et de la communication.

Un verdict assorti de mesures matérielles

À l’issue des débats, la chambre de jugement a déclaré Angela Kpeidja coupable de harcèlement par voie de communication électronique pour ces publications. En complément de la peine de prison et de l’amende, la Cour a ordonné la confiscation du téléphone iPhone et de l’ordinateur MacBook de la journaliste, tous deux saisis dans le cadre de la procédure. Elle a en revanche autorisé la restitution d’un second ordinateur lui appartenant, ce matériel n’ayant pas été jugé lié aux faits reprochés.