Bénin : le parti BR appelle à préserver les marchés modernes après la baisse des redevances

Une offensive politique de soutien aux mesures sociales vient de franchir un nouveau cap à Cotonou avec la prise de position officielle du deuxième plus grand bloc de la mouvance présidentielle. Le Bloc Républicain (BR) a formellement salué, vendredi 3 juillet 2026, la décision du gouvernement du Bénin de baisser les tarifs d’occupation des nouveaux espaces marchands urbains et régionaux. Cette réaction fait suite au Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026, au cours duquel l’exécutif a officialisé des réductions massives allant de 15% à 30% sur les redevances mensuelles, une mesure visant à atténuer la pression économique sur les ménages et à faciliter le transfert des commerçants de l’ancien marché de Dantokpa vers les nouvelles infrastructures.

Un soulagement financier direct pour le commerce local

L’allègement tarifaire décidé par les autorités béninoises modifie en profondeur la grille d’exploitation des nouveaux marchés modernes. Le plan de soutien étatique revoit notamment à la baisse les coûts des espaces de stockage logistique. Les redevances des entrepôts secs chutent de 100 000 FCFA à 64 000 FCFA par mois, tandis que les infrastructures frigorifiques, cruciales pour la conservation des denrées périssables, bénéficient d’une réfaction majeure, passant de 2 125 000 FCFA à 1 500 000 FCFA mensuels. Dans les pôles urbains comme Tokpa Yôyô, la baisse représente un gain immédiat allant jusqu’à 2 500 FCFA par mètre carré pour les occupants.

À travers son communiqué officiel, le parti de la mouvance souligne l’écoute dont fait preuve l’administration du président Romuald Wadagni face aux réalités économiques des revendeurs. Le parti politique insiste sur le fait que la compression de ces charges fixes va directement stimuler le pouvoir d’achat des populations et dynamiser les échanges commerciaux à l’échelle nationale. Selon la formation politique, les femmes commerçantes, pivots de la micro-économie locale, se retrouvent en première ligne des bénéficiaires de cet ajustement budgétaire.

Un impératif de sauvegarde des infrastructures publiques

Au-delà de l’approbation des nouveaux tarifs, l’organisation politique insiste sur la responsabilité collective des usagers face aux investissements massifs consentis par l’État pour la modernisation du réseau marchand. Le parti invite les commerçants à s’approprier les règles de gestion technique des sites et à éviter toute dégradation des bâtiments.

« Le parti invite les bénéficiaires à préserver ces infrastructures modernes mises à leur disposition, à en respecter les règles de gestion et à continuer d’accompagner les actions de développement engagées par le Gouvernement. » Cette exhortation vise à garantir la pérennité des équipements alors que le Trésor public béninois devra accroître ses subventions sectorielles pour compenser le manque à gagner lié à la baisse des redevances et assurer la maintenance continue des complexes. L’application de la nouvelle grille tarifaire révisée entre en vigueur immédiatement sur l’ensemble des sites modernes déjà opérationnels.