Bénin : Après le Zou, l’Équipe Europe en mission dans le Couffo dès ce mercredi

Les 22 et 23 juillet 2026, les ambassadeurs de l’Équipe Europe effectueront une mission de terrain dans le département du Couffo. Cette tournée les conduira dans plusieurs communes afin d’évaluer des projets financés par les partenaires européens dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de la protection de l’enfance, de la formation professionnelle et de l’accès à l’électricité.

Cette visite intervient quelques mois après une immersion similaire organisée dans le département du Zou, où les représentants européens avaient échangé avec les autorités locales et constaté les résultats de plusieurs programmes soutenus par leurs pays. À cette occasion, l’ambassadeur de l’Union européenne, Stéphane Mund, avait expliqué que ces déplacements visaient à « voir sur le terrain ce que nous faisons ensemble » et à « mieux appréhender la réalité béninoise en dehors de la capitale ».

Une tournée centrée sur plusieurs projets

Selon le programme établi pour cette mission, la délégation entamera son déplacement le mercredi 22 juillet par une visite de courtoisie au préfet du Couffo, avant de se rendre au Guichet unique de protection sociale d’Aplahoué. Les ambassadeurs y découvriront les actions conduites en faveur des enfants victimes de travail, grâce à un partenariat soutenu par le Luxembourg et mis en œuvre avec l’UNICEF.

La délégation poursuivra ensuite son parcours dans la commune de Djakotomey, où elle visitera le projet Delta Mono. Ce programme accompagne la transition agroécologique dans la réserve de biosphère du Mono en appuyant des producteurs, des coopératives et des réseaux de femmes engagés dans la fabrication de fertilisants organiques et la production maraîchère. Plus de 3 900 bénéficiaires directs sont déjà concernés par cette initiative, selon les documents de présentation du projet.

Le lendemain, plusieurs autres étapes sont prévues à Dogbo. Les ambassadeurs visiteront le Centre de santé de l’Association béninoise pour la promotion de la famille (ABPF), où ils échangeront avec des jeunes autour des questions de santé sexuelle et reproductive. Les partenaires européens soutiennent plusieurs programmes destinés à améliorer l’accès des adolescents et des jeunes aux services d’information et de santé.

Formation et infrastructures au programme

La mission comprendra également une visite du Centre de formation professionnelle et d’apprentissage Pro Dogbo ESI. Créé en 2002, cet établissement accompagne l’insertion professionnelle des jeunes dans des filières telles que la mécanique, la boulangerie, l’informatique, les énergies solaires ou encore la fabrication métallique. Depuis son ouverture, près de 800 apprenants y ont été formés, selon les responsables du centre.

Les ambassadeurs termineront leur tournée par une étape consacrée au projet de restructuration et d’extension du réseau de distribution de la SBEE, financé avec l’appui de l’Agence française de développement et de la Banque africaine de développement. Les travaux concernent plusieurs communes du Couffo et visent à améliorer la qualité de l’alimentation électrique et à accroître l’accès des populations à l’électricité.

Cette mission s’inscrit dans la continuité des visites conjointes que l’Équipe Europe organise régulièrement au Bénin afin de suivre l’exécution des projets financés par ses États membres et par l’Union européenne. Après le Zou, c’est donc le Couffo qui servira de cadre à cette nouvelle évaluation de terrain des actions menées avec les autorités béninoises.