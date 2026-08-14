Bénin : les aspirants enseignants appelés à confirmer leur disponibilité pour 2026-2027

La procédure de confirmation de disponibilité des aspirants enseignants du secondaire s’ouvre ce vendredi 14 août au Bénin. Les enseignants concernés, déployés et ayant exercé jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026, disposent de six jours, jusqu’au jeudi 20 août, pour valider leur maintien en poste sur une plateforme numérique.

Cette démarche a été annoncée dans un communiqué radio-télé diffusé conjointement par le ministère de l’Enseignement secondaire, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique chargé de la Formation technique, et le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi chargé de la Formation professionnelle. Le texte, signé le 13 août 2026, porte le numéro 013/MES/MESRS/MPMEPE/DC/SGM/SA.

Une inscription obligatoire sur EducMaster-Secondaire

Selon le communiqué, chaque aspirant doit se connecter à la plateforme EducMaster-Secondaire, accessible à l’adresse secondaire.educmaster.bj, avec ses identifiants personnels. En cas de difficulté d’accès, il lui est recommandé de se rapprocher de son chef d’établissement.

Une fois connecté, l’enseignant doit se rendre dans son espace personnel, via le menu Personnels, puis actionner la rubrique dédiée à la confirmation de disponibilité pour la rentrée prochaine. Cette étape permet de signaler formellement son intention de servir au cours de l’année scolaire 2026-2027. Les autorités précisent que cette opération intervient en prélude aux redéploiements à opérer pour pourvoir aux postes vacants, dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire.

Les défaillants assimilés à des démissionnaires

Le communiqué fixe une échéance stricte : au-delà du jeudi 20 août 2026, les aspirants n’ayant pas procédé à la confirmation seront considérés comme démissionnaires et traités comme tels. Aucun délai supplémentaire n’est mentionné dans le texte officiel.

Le document a été cosigné par trois directeurs de cabinet agissant pour le compte de leurs ministres respectifs : Garba Ayouba pour le ministère de l’Enseignement secondaire, Rogatien M. Tossou pour le ministère de l’Enseignement supérieur, et Koladé A. Okoudjou pour le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Les aspirants concernés sont invités à ne pas attendre les derniers jours pour effectuer cette démarche, la période de confirmation restant limitée à moins d’une semaine avant la clôture prévue le 20 août.