Bénin : un conducteur de taxi-moto meurt dans un accident à Abomey-Calavi

Un conducteur de taxi-moto a perdu la vie vendredi 14 août 2026 dans une collision avec un tricycle à Abomey-Calavi. L’accident s’est produit dans l’après-midi sur l’axe reliant le carrefour Aglouza au carrefour Séminaire.

Selon les premiers témoignages recueillis par Peace FM, la victime tentait de traverser la chaussée lorsqu’elle aurait été percutée par un conducteur de tricycle circulant à vive allure. La violence de l’impact n’a laissé aucune chance au conducteur de taxi-moto, qui serait décédé sur les lieux. Le conducteur du tricycle aurait quitté les lieux immédiatement après la collision.

Des riverains présents dans le secteur ont assisté à la scène avant l’arrivée des secours. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour prendre en charge la situation. Les circonstances précises de l’accident restent à établir. Les témoignages recueillis dans les premières heures devront être confrontés aux constatations effectuées sur les lieux.

Le conducteur du tricycle recherché

La fuite du conducteur impliqué dans l’accident constitue un élément supplémentaire de l’affaire. À ce stade, son identité et les circonstances exactes de son départ ne sont pas connues.

Aucune information officielle ne permet encore de préciser si des poursuites ont été engagées ou si le conducteur a été retrouvé. Ces éléments pourraient être déterminés par les suites de l’enquête. La responsabilité de chaque partie devra également être établie sur la base des constatations techniques et des témoignages disponibles.