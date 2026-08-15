Bénin : Les Démocrates organisent un meeting de remobilisation à Parakou le 16 août

Le parti Les Démocrates tient un meeting de remobilisation à Parakou ce dimanche 16 août 2026. Le rendez-vous est fixé à 10 h au siège local du parti, selon une annonce publiée le 9 août.

Un rassemblement des structures de base

Les responsables et les structures à la base du parti sont attendus dans la commune de Parakou et ses environs. Selon le parti, cette rencontre doit permettre de resserrer les rangs et de renforcer la mobilisation sur le terrain. La direction évoque également l’ambition de redynamiser l’action militante après plusieurs mois de flottement.

Une remobilisation après une série de départs

Ce meeting intervient après une période marquée par des démissions au sein de la formation. Le parti avait perdu six de ses députés fin octobre 2025, dont Michel Sodjinou, qui avait refusé de parrainer le ticket présidentiel désigné par la direction. Trois vice-présidents, Léon Basile Ahossi, Joël Godonou et François Gbodo, avaient ensuite quitté leurs fonctions. Le 4 mars 2026, le fondateur du parti, Boni Yayi, avait renoncé à la présidence pour raisons de santé, suivi le même jour par le départ de son fils Chabi Yayi.

Une bataille judiciaire pour la succession avait opposé les camps de Nourénou Atchadé et Éric Houndété, tranchée fin avril 2026 en faveur du premier. La formation, privée de candidat à la présidentielle d’avril faute de parrainages suffisants, n’avait par la suite obtenu aucun siège aux législatives de janvier 2026. Début août, Nadine Okoumassoun, ex-responsable adjointe à la communication, avait à son tour annoncé son départ, invoquant un choix de lucidité et de pragmatisme républicain.

Dans cette situation de recomposition, la direction actuelle organise cette étape à Parakou. Aucune déclaration officielle n’a pour l’instant précisé si d’autres rencontres similaires sont prévues dans d’autres régions du Bénin.