Bénin : Bientôt un forum consacré au financement des entreprises africaines à Cotonou

Les 26 et 27 octobre 2026, Cotonou réunira investisseurs, entreprises, banques et acteurs des marchés financiers à l’occasion de la première édition du Capital Reach Forum. Cette rencontre vise à faciliter l’accès des entreprises africaines aux financements en créant un cadre d’échanges entre les porteurs de projets et les apporteurs de capitaux.

L’initiative intervient alors que les besoins de financement des entreprises, des infrastructures et des projets de transformation économique restent importants sur le continent. Les organisateurs souhaitent rapprocher les différents intervenants afin de favoriser le montage d’opérations financières et d’accélérer la concrétisation de projets.

Les marchés financiers au centre des échanges

D’après SGI-AGI, le forum sera consacré à la manière de rendre les marchés de capitaux plus accessibles aux entreprises africaines. Les débats porteront sur les mécanismes permettant de transformer des projets en opérations finançables, tout en améliorant la compréhension des outils disponibles sur le marché régional.

Le directeur général de SGI-AGI, Theodore Ganfle, estime que « les ressources existent », mais qu’elles doivent être orientées plus efficacement vers les entreprises capables de soutenir la croissance économique. Selon lui, le rendez-vous de Cotonou doit permettre aux différents intervenants de « structurer des solutions adaptées » afin de favoriser des financements concrets.

Les travaux seront organisés autour de quatre thèmes. Le premier concernera le développement des marchés de capitaux en Afrique et leur contribution au financement des PME. Le deuxième portera sur la structuration des opérations financières, depuis la préparation des dossiers jusqu’à leur finalisation avec les investisseurs. Les échanges aborderont aussi les moyens d’élargir la base des investisseurs grâce à la diaspora, aux investisseurs particuliers et aux fonds à impact. Le dernier axe sera consacré aux mécanismes de garantie, au capital-investissement, à la dette privée et au financement des infrastructures.

Un rendez-vous destiné aux professionnels de la finance

Selon les organisateurs, le forum réunira des représentants des pouvoirs publics, des autorités de régulation, des banques, des sociétés de gestion et d’intermédiation, des investisseurs institutionnels, des compagnies d’assurance, des caisses de retraite, des fintechs ainsi que des entrepreneurs et partenaires techniques.

L’objectif affiché est de dépasser le cadre des conférences classiques en favorisant des rencontres professionnelles susceptibles d’aboutir à des opérations de financement. Les entreprises pourront ainsi présenter leurs projets à des investisseurs ou à des institutions financières dans un environnement dédié aux échanges d’affaires.

Un contexte favorable à l’évolution du marché régional

Le lancement de cette rencontre intervient alors que le marché financier régional poursuit son développement. Selon les données communiquées par SGI-AGI, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) affichait une capitalisation de 24 781,3 milliards de francs CFA en 2025, tandis que 4 204,7 milliards de francs CFA avaient été levés sur le marché primaire de l’UEMOA.

À cette dynamique s’ajoute la progression des services financiers numériques. Les statistiques citées dans le communiqué font état de 248 millions de comptes de monnaie électronique recensés dans l’Union en 2024. À l’échelle du continent, les transferts de fonds de la diaspora vers l’Afrique subsaharienne ont atteint 54 milliards de dollars, confirmant l’importance des ressources financières mobilisables pour soutenir le développement économique. Pour SGI-AGI, le Capital Reach Forum entend contribuer à mieux connecter ces capitaux aux besoins des entreprises africaines.