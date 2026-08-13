Bénin : la FIFA soutient la FBF dans un projet de centre de formation à Dassa-Zoumè

Un terrain en gazon synthétique et un centre de formation vont voir le jour à Dassa-Zoumè, dans le département des Collines. L’annonce a été faite ce 13 août par la Fédération Béninoise de Football (FBF), à l’occasion d’une visite de son président sur place.

Un projet porté avec l’appui financier de la FIFA

Selon le communiqué de la fédération, cette infrastructure bénéficie du soutien de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Le président de la FBF, Mathurin de Chacus, a indiqué que les prestations de jeunes joueurs originaires de Dassa, remarquées lors d’une récente Assemblée Générale, ont pesé dans la décision de cibler cette commune. Il espère par ailleurs obtenir l’accompagnement du Gouvernement béninois pour boucler le financement.

D’après le dirigeant, la localisation de Dassa-Zoumè au centre du pays en fait un point d’ancrage stratégique. Le futur centre pourrait ainsi accueillir des jeunes venus de Savalou, Savè, Abomey et d’autres communes voisines, au-delà des talents locaux. À titre de comparaison, la FIFA a déjà financé plusieurs projets similaires en Afrique de l’Ouest via son programme Forward, lancé en 2016, lorsque Fatma Samoura a rejoint Gianni Infantino à la FIFA. En Mauritanie, ce dispositif a notamment permis la construction du stade Cheikha Boïdiya ainsi que l’ouverture d’une académie de football à Nouakchott, présentée comme un projet unique sur le continent. Au Cameroun, le programme soutient également le développement du centre technique national d’Odza, tandis qu’en Tunisie, il a financé la rénovation du centre technique de la fédération locale.

Les autorités locales saluent l’initiative

Le Directeur Départemental des Sports et de la Jeunesse des Collines, Olu-Shègun Adjinda, a accueilli favorablement ce projet, qu’il présente comme un renfort pour la détection des jeunes footballeurs. Il affirme que « le département dispose d’un important vivier de jeunes talents » qui manquait jusqu’ici d’un cadre structuré pour s’exprimer. Le maire de la commune, Okry Kadoukpè Armand Lawin, a exprimé sa satisfaction au nom des habitants de Dassa-Zoumè. Il considère que l’arrivée de la fédération contribuera à réduire les difficultés liées au manque d’équipements sportifs sur le territoire communal.

Le député Jean Eudes Okoundé a de son côté qualifié cette annonce d’avancée importante pour le chef-lieu du département des Collines. Il s’est engagé, au nom des autorités locales, à suivre l’avancement du chantier une fois les travaux lancés.

Un centre tourné vers les catégories de jeunes

Le projet doit permettre d’améliorer les conditions d’encadrement et de formation des footballeurs dans les différentes catégories d’âge, selon les explications données par les responsables présents lors de la visite. La FBF entend, à travers cette réalisation, donner une nouvelle dynamique au football pratiqué dans les Collines.

Aucun calendrier précis n’a été communiqué pour le lancement effectif des travaux. La fédération n’a pas non plus précisé le montant global du financement FIFA mobilisé pour ce chantier, ni la capacité d’accueil prévue pour le futur centre.