Bénin: quatre blessés après un accident à Adjohoun, un seul accepte d'être évacué

Trois personnes blessées lors d’un accident de la route à Adjohoun ont refusé toute évacuation vers un centre de santé, dans la soirée du samedi 15 août 2026. Seule une victime sur quatre a accepté d’être transportée vers l’Hôpital de Zone, après avoir reçu les premiers soins sur place.

Un véhicule termine sa course sous un pont

Le drame s’est produit sous le pont de Tovègbamè, dans la commune d’Adjohoun. Selon les informations de Libre Express, une Toyota Avensis aurait, selon les premières constatations, manqué un virage avant de finir sa course à cet endroit. Quatre occupants se trouvaient à bord au moment des faits.

Des pêcheurs présents aux abords du site sont intervenus les premiers, avant même l’arrivée des secours organisés. Leur mobilisation a permis de dégager les victimes et de leur apporter une assistance initiale en attendant les équipes spécialisées. L’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) a salué leur réactivité et leur sens des responsabilités.

Les secouristes du CCPC prennent le relais

À leur arrivée, les agents du Centre Communal de Protection Civile d’Adjohoun ont balisé la zone de l’accident afin de sécuriser les lieux. Ils ont ensuite examiné l’état des quatre personnes impliquées et leur ont administré les premiers soins.

Toutes les victimes étaient conscientes lors de cette prise en charge. Parmi elles figure H. G. F., un chauffeur de 28 ans, qui présentait une blessure à la lèvre inférieure, des égratignures au front et des douleurs cervicales. Un collier cervical lui a été posé pour limiter les mouvements de sa nuque, avant son transfert vers l’Hôpital de Zone d’Adjohoun pour des examens complémentaires, sous surveillance médicale.

Trois victimes restent sur place malgré l’offre d’évacuation

Les secours ont proposé de conduire l’ensemble des blessés vers une structure sanitaire. Trois d’entre eux ont toutefois décliné cette offre, préférant rester sur place une fois les soins initiaux prodigués. Les circonstances précises de cet accident n’ont pas encore été détaillées par les autorités.