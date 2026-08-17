Bénin : le dossier du commissaire Delcoz Kindjanhoundé à nouveau renvoyé par la CRIET

Le dossier du commissaire Delcoz Kindjanhoundé n’a pas été tranché ce lundi 17 août 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). La juridiction a une nouvelle fois reporté l’examen de cette affaire, poursuivant une procédure ouverte depuis plusieurs mois.

Ce nouveau renvoi intervient alors que le dossier devait connaître une nouvelle étape après plusieurs audiences consacrées aux charges retenues contre l’officier. Selon les informations de Libre Express, la juridiction avait déjà fixé cette date après un précédent report demandé par la défense.

Une procédure marquée par plusieurs reports

Le commissaire de police est poursuivi dans une affaire née de la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, à la suite des événements politiques et sécuritaires de décembre 2025. Dans cette séquence, il s’en prenait publiquement au pouvoir de Patrice Talon, alors président de la République, et appelait à une mobilisation contre les autorités.

Interpellé le 9 décembre 2025, Delcoz Kindjanhoundé avait ensuite été placé en détention préventive. Le parquet spécial près la CRIET lui reproche, selon les éléments rapportés par plusieurs médias, des faits d’incitation à la haine et à la rébellion, d’incitation à la désobéissance civile et de tentative de déstabilisation des institutions.

Le procès s’est ouvert le 9 février 2026. À la barre, le prévenu avait plaidé non coupable tout en reconnaissant être l’auteur de la vidéo. Il avait expliqué avoir parlé « en qualité de simple citoyen », selon le compte rendu de Libre Express.

Une défense qui a évolué au fil des audiences

La procédure a connu plusieurs étapes. Le 20 avril, le commissaire avait remis aux juges une note écrite consacrée aux motivations de sa prise de parole. L’audience avait alors été renvoyée au 15 juin afin de permettre au ministère public d’examiner cette pièce et de formuler ses observations.

Le 15 juin, un nouvel élément procédural avait retardé les réquisitions du parquet : Me Julien Togbadja s’était constitué pour assurer la défense du commissaire. La CRIET avait accordé un délai à l’avocat pour prendre connaissance du dossier.

Le dossier avait ensuite été orienté vers un délibéré prévu le 13 juillet. Cette échéance avait été repoussée au 17 août à la demande de la défense. Selon Libre Express, l’avocat devait procéder à un nouvel examen de certains aspects de la procédure

Une affaire née après la tentative de coup d’État de décembre 2025

Cette procédure judiciaire intervient quelques jours après la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 au Bénin. La vidéo attribuée au commissaire avait été largement relayée sur les réseaux sociaux dans les jours qui avaient suivi cet épisode.

Lors de ses précédentes comparutions, l’officier avait également évoqué son expérience dans le nord du pays, où il avait été déployé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il avait déclaré devant la CRIET : « J’ai vu des hommes mourir au front », pour expliquer les préoccupations ayant motivé sa démarche publique.

La CRIET, créée par la loi n°2018-13 du 2 juillet 2018, est compétente pour juger les infractions économiques ainsi que les faits liés au terrorisme et à la criminalité organisée. Dans le dossier Kindjanhoundé, la suite de la procédure dépend désormais de la nouvelle décision de la juridiction.