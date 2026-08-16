Ballon d'Or 2026 : pourquoi France Football n'a toujours pas dévoilé les 30 nommés

Aucune liste de trente joueurs n’existe encore pour le Ballon d’Or 2026. Au 16 août, ni les noms des prétendants ni la date de leur annonce n’ont été communiqués par France Football, alors que la cérémonie est calée depuis mai au 26 octobre à Londres.

Un an plus tôt, la liste était déjà connue

Ce silence tranche avec le calendrier de l’édition précédente. Pour le Ballon d’Or 2025, les trente finalistes masculins et féminins avaient été révélés dès le 7 août 2025, soit plus d’une semaine avant la date équivalente cette année. La cérémonie qui avait suivi, organisée le 22 septembre au théâtre du Châtelet, avait couronné Ousmane Dembélé et Aitana Bonmatí. C’est cet écart de calendrier qui nourrit aujourd’hui l’impression d’un retard.

La Coupe du monde comme explication principale

Une raison concrète permettrait d’expliquer ce délai. La Coupe du monde, achevée le 19 juillet, entre dans la période évaluée pour cette édition du trophée. France Football devrait donc attendre la fin du tournoi pour arrêter des listes reflétant l’intégralité de la saison des joueurs concernés, contrairement à 2025, où aucune compétition internationale majeure ne venait allonger la période d’évaluation à l’approche de l’été.

Un rythme plus proche de 2024 que de 2025

Un second élément de réponse tient au calendrier de la cérémonie elle-même. En 2024, les trente noms avaient été communiqués le 4 septembre, pour une soirée tenue le 28 octobre. Cette édition-là suivait donc un rythme d’annonce plus tardif que celle de 2025. Or la cérémonie 2026, fixée au 26 octobre, se rapproche davantage du calendrier de 2024 que de celui de 2025. Sur cette base, une annonce fin août ou début septembre resterait cohérente avec les précédentes éditions programmées fin octobre, sans que cela constitue une confirmation officielle. Ni l’UEFA ni le site du Ballon d’Or n’ont pour l’instant fixé de date précise pour cette révélation, le seul communiqué disponible se limitant à renvoyer l’annonce des nommés à une date ultérieure.

Un chiffre à replacer dans l’histoire du trophée

L’attente actuelle reflète une édition particulière : la cérémonie de 2026 marquera le soixante-dixième anniversaire du trophée, créé en 1956 et remporté cette année-là par l’Anglais Stanley Matthews. Le choix de Londres, une première en sept décennies d’existence, rendrait hommage à ce premier lauréat.

En l’absence de liste officielle, plusieurs noms circulent déjà parmi les favoris pressentis. Lamine Yamal, deuxième du classement en 2025, et Ousmane Dembélé, tenant du titre, figureraient parmi les prétendants les plus solides après leurs parcours en Ligue des champions. La Coupe du monde aurait rebattu certaines cartes, avec la remontée de Lionel Messi et d’Harry Kane dans les pronostics, sans qu’aucun favori ne se détache formellement à ce stade. . Aucune date officielle n’a toutefois été fixée pour la publication des trente nommés.