Bénin : la Banque mondiale constate les avancées de la GDIZ lors d'une visite

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a accueilli, vendredi 17 juillet 2026, une délégation du Groupe de la Banque mondiale venue évaluer les résultats des investissements réalisés dans l’industrialisation et l’emploi au Bénin. Cette mission de terrain a conduit la directrice générale des opérations de l’institution, Anna Bjerde, au sein de plusieurs installations de la plateforme industrielle.

La délégation a été reçue par le directeur général adjoint de la société, Faki Adje Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-Bénin), qui a présenté les performances de la zone économique spéciale, ses filières industrielles et les perspectives de développement. « Les matières premières sont transformées localement », a résumé le responsable au cours de cette présentation.

Une plateforme de 1 640 hectares

Au cours des échanges, les responsables de la GDIZ ont rappelé que le site couvre une superficie de 1 640 hectares. D’après la SIPI-Bénin, la première phase, qui s’étend sur 400 hectares, accueille déjà 36 investisseurs. Une vingtaine d’entre eux ont démarré leurs activités.

Les entreprises présentes interviennent dans plusieurs domaines, dont la transformation du coton, du cajou, du karité, du soja, la fabrication de textiles, l’industrie du bois, la production pharmaceutique ainsi que l’assemblage d’ordinateurs et de téléphones. Les responsables de la plateforme ont également présenté les capacités de production des unités déjà opérationnelles ainsi que les emplois créés grâce à ces investissements.

Le programme Azôli présenté à la délégation

La visite s’est poursuivie dans les installations de Benin Textile Corporation (BTC), où Anna Bjerde a échangé avec de jeunes bénéficiaires du programme Azôli. Selon les responsables de l’Agence nationale pour l’emploi (AnPE), ces participants ont été recrutés puis formés avant leur insertion dans les unités industrielles de la GDIZ. Certains ont partagé leur parcours professionnel en expliquant que cette initiative leur avait permis d’accéder à un emploi durable. « Nous avons appris un métier », ont rapporté plusieurs bénéficiaires. Le programme Azôli est financé avec l’appui de la Banque mondiale et mis en œuvre par l’AnPE. Il cible les jeunes âgés de 18 à 30 ans disposant d’un faible niveau de qualification. Le dispositif prévoit des formations pratiques en entreprise, des mesures favorisant l’auto-emploi et un accompagnement vers l’insertion professionnelle.

Cette visite intervient après de l’audience accordée à Anna Bjerde par le président Romuald Wadagni au Palais de la Marina. Les échanges avaient porté sur les perspectives de coopération entre le Bénin et le Groupe de la Banque mondiale. Lancée officiellement en 2020, la GDIZ est devenue l’un des principaux projets industriels du pays et figure parmi les zones économiques spéciales les plus importantes de la sous-région ouest-africaine.