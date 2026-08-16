Diomandé fait ses débuts au Real Madrid : à quoi a ressemblé sa demi-heure ?

Yan Diomandé est resté discret pour ses trente premières minutes sous le maillot du Real Madrid, dimanche à Gelsenkirchen. L’ailier ivoirien de 19 ans est entré en jeu à l’heure de jeu lors de la victoire 3-0 contre Schalke 04, dernier match de préparation avant la reprise de la Liga.

Un score déjà scellé avant son entrée

Trois buts avaient suffi aux Madrilènes pour plier la rencontre bien avant l’apparition de l’Ivoirien sur la pelouse. Kylian Mbappé avait signé le premier dès la 5e minute sur une erreur de relance allemande, Dean Huijsen avait doublé la mise de la tête sur corner à la 20e, puis Carlos Espi avait alourdi le score peu après l’heure de jeu.

Une fois entré, Diomandé n’a pas pesé sur le jeu. Le rythme s’était déjà décousu avec la multiplication des changements décidés par José Mourinho, un contexte peu propice pour un joueur découvrant ses nouveaux coéquipiers. Marc Cucurella, lui aussi apparu pour la première fois sous le maillot merengue à ce moment du match, a connu une entrée tout aussi anonyme.

Un transfert record pour un joueur africain

L’arrivée de Diomandé cet été a fait de lui la recrue la plus chère de l’histoire du club, pour un montant pouvant atteindre 140 millions d’euros bonus compris. Il devient le joueur africain le plus cher jamais transféré dans le football mondial. Le contrat signé avec le club court sur sept saisons, jusqu’en 2033.

Sa signature intervient après une saison réussie au RB Leipzig, où il a inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues. Il y a terminé deuxième du championnat allemand pour le nombre de dribbles réussis, juste derrière l’Espagnol Lamine Yamal.

Une montée en puissance progressive

Diomandé n’avait pas participé aux deux précédents matchs amicaux du club, face à Ferencváros et au Deportivo La Corogne, jugé pas encore prêt physiquement à enchaîner les rencontres. Sa présence dans le groupe pour affronter Schalke marquait donc sa première convocation avec l’équipe première.

Mourinho a préféré le laisser sur le banc au coup d’envoi, alignant plutôt le trio Mbappé-Vinicius Junior-Brahim Diaz en attaque. Le manque de vitesse sur certaines phases de jeu pourrait pousser Mourinho à aligner Yan Diomandé, avait anticipé un média spécialisé avant la rencontre, une hypothèse confirmée par son entrée en cours de match.

Le Real Madrid entamera sa saison de Liga le 22 août face à l’Espanyol Barcelone. Le club a obtenu un délai supplémentaire pour son entrée en championnat, une mesure accordée aux formations ayant compté plusieurs joueurs engagés tard dans la Coupe du monde 2026. D’ici là, Mourinho dispose d’une dernière semaine d’entraînement pour évaluer la place de Diomandé dans la rotation offensive.