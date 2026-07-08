Comment Mbappé a aidé Coco Fernandez à devenir le coiffeur des bleus

Un simple échange sur WhatsApp a suffi a transformé la carrière d’un artisan américain. À quelques heures du quart de finale de mondial entre la France et le Maroc, Candido « Coco » Fernandez est devenu le coiffeur attitré de l’équipe de France de football pendant la Coupe du monde 2026. L’histoire illustre aussi l’influence considérable des grandes stars du football.

Une recommandation du capitaine français a permis à ce professionnel installé près du camp de base des Bleus, dans la région de Boston, d’élargir rapidement son cercle de clients jusqu’à attirer d’autres sélections nationales et de renforcer sa visibilité bien au-delà de son salon.

Une rencontre avec Mbappé qui change tout

Installé à Waltham, près de Boston, Candido « Coco » Fernandez dirige le salon Mobar Cuts. Son aventure avec les internationaux français débute après un premier contact avec Kylian Mbappé lors du rassemblement de l’équipe de France en mars 2026.

Quelques mois plus tard, un message provenant d’un numéro inconnu relance cette rencontre. Le coiffeur est invité à intervenir directement auprès des joueurs pendant le Mondial. À son arrivée, il découvre que ses premiers clients ne sont autres que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

« J’ai reçu un message WhatsApp d’un numéro inconnu. Quand je suis arrivé, j’ai vu que c’était Kylian et Ousmane », a raconté le jeune coiffeur.

Au fil de la compétition, Fernandez effectue plusieurs déplacements vers l’hôtel de l’équipe de France, malgré les importantes mesures de sécurité mises en place autour de la sélection dirigée par Didier Deschamps. Les joueurs lui confient régulièrement leurs coupes avant les rencontres.

Le bouche-à-oreille des stars ouvre d’autres portes

L’effet de cette collaboration ne s’est pas limité aux internationaux français. Selon le coiffeur, Kylian Mbappé a également parlé de son travail à Achraf Hakimi, défenseur du Maroc et ex-coéquipier du capitaine français au Paris Saint-Germain.

Cette recommandation lui a permis de rejoindre également l’hôtel de la sélection marocaine afin de s’occuper des Lions de l’Atlas. Fernandez explique avoir été impressionné par le niveau de sécurité entourant les deux équipes, qu’il juge supérieur à celui rencontré auprès d’autres célébrités ou sportifs de haut niveau.

Cet épisode rappelle l’influence économique et médiatique des plus grandes figures du football mondial. Lorsqu’une personnalité comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo recommande un professionnel ou apparaît à ses côtés, celui-ci bénéficie souvent d’une visibilité immédiate sur les réseaux sociaux, dans les médias et auprès de nouveaux clients. Cette exposition dépasse largement le cadre sportif et concerne aussi bien les marques que les artisans ou les entreprises locales.

Une visibilité mondiale portée par la Coupe du monde

La Coupe du monde 2026, première édition organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique avec un format élargi à 48 sélections, offre une audience sans précédent aux acteurs qui gravitent autour des équipes nationales.

Pour Candido Fernandez, cette expérience représente une reconnaissance internationale. Devenu un visage familier auprès des Bleus pendant le tournoi, il a vu son nom circuler dans plusieurs médias grâce à sa proximité avec les joueurs français.

À l’approche du quart de finale entre la France et le Maroc, le coiffeur poursuivait ses interventions auprès des internationaux français, appelé à préparer une dernière fois les joueurs avant l’une des affiches les plus attendues du Mondial.