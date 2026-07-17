Côte d'Ivoire: les USA officialisent Starlink et 463 millions de dollars de projets

Le gouvernement ivoirien a accordé son autorisation finale à Starlink pour opérer sur son territoire. L’annonce a été faite jeudi 16 juillet 2026 par le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires africaines, Frank R. Garcia, lors d’une rencontre à l’ambassade des États-Unis à Abidjan, en présence de responsables ivoiriens et de représentants d’entreprises américaines.

Un feu vert qui tranche avec le contentieux réglementaire passé

L’autorisation accordée à Starlink met fin à plusieurs années de flou juridique. En mars 2024, l’ARTCI, l’autorité ivoirienne de régulation des télécommunications, avait publiquement dénoncé, dans un communiqué, l’absence de licence d’exploitation de Starlink sur le segment satellitaire ivoirien. Le service, porté par une technologie satellitaire, doit désormais couvrir l’ensemble du territoire ivoirien, y compris les zones rurales et enclavées historiquement mal desservies par les réseaux filaires classiques.

Trois autres contrats totalisant plus de 463 millions de dollars

Garcia a également détaillé trois autres accords conclus avec des entreprises américaines. Selon l’AIP, Cybastion portera un projet numérique de 170 millions de dollars, financé grâce à des garanties de l’Ex-Im Bank, la banque américaine d’import-export, et travaillera avec Cisco pour développer sa présence dans le secteur. Du côté sanitaire, un contrat de 293 millions de dollars a été attribué à ABD Group — premier volet concret d’un accord-cadre de 570 millions de dollars signé en avril 2026 à Washington, portant aussi sur l’éducation et l’eau. Au port d’Abidjan, enfin, la technologie de coordination des camions de NTELX doit être déployée dans le cadre du Projet d’intégration Port-Ville du Grand Abidjan, afin de réduire les engorgements du trafic marchand.

Cette série d’annonces marque la première visite africaine de Garcia depuis sa prise de fonction. Elle intervient dans une situation de compétition internationale accrue pour l’accès au marché ivoirien : la Chine, via des accords d’infrastructure similaires, et la France, historiquement présente dans les télécommunications locales, disputent depuis plusieurs années la même clientèle institutionnelle à Abidjan. Le port d’Abidjan, où interviendra NTELX, traite à lui seul plus de 80% du commerce extérieur ivoirien, ce qui explique l’intérêt porté à sa modernisation logistique.

Les montants cumulés annoncés jeudi — 170 millions pour Cybastion et 293 millions pour ABD Group, soit 463 millions de dollars sans compter le contrat NTELX dont la valeur n’a pas été précisée — représentent l’un des paquets d’investissements américains les plus importants annoncés en Côte d’Ivoire ces dernières années.