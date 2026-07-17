Ukraine : la Russie a accepté les propositions de Trump en Alaska, selon Lavrov

La Russie affirme avoir accepté les propositions formulées par Donald Trump lors du sommet d’Alaska consacré au conflit ukrainien. Cette position a été réaffirmée le 17 juillet 2026 par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à l’issue d’une rencontre à Moscou avec son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov.

Selon Sergueï Lavrov, Moscou maintient son accord avec les propositions présentées par Donald Trump lors du sommet d’Alaska consacré à la guerre en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe a tenu ces propos vendredi à Moscou au cours d’une conférence de presse organisée après ses entretiens avec son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov. Il a également rejeté les analyses de presse laissant entendre que la Russie aurait refusé une opportunité de rapprochement avec les États-Unis.

Lavrov rejette les informations relayées par le Washington Times

Le ministre russe réagissait à un article publié par le Washington Times, selon lequel Moscou laisserait passer une occasion d’obtenir un allègement des sanctions américaines et un développement de la coopération économique avec Washington. D’après cette publication, cette perspective aurait été liée à une participation de la Russie au processus de règlement du conflit ukrainien.

Sergueï Lavrov a contesté cette lecture des événements. Il a affirmé que les auteurs de l’article « n’ont aucune conscience » et a répété que la Russie avait déjà donné son accord aux propositions avancées par Donald Trump lors du sommet d’Alaska.

Le chef de la diplomatie russe a également déclaré que l’Europe et le président ukrainien Volodymyr Zelensky chercheraient, selon lui, à « détourner » Donald Trump de son propre plan. Cette affirmation n’a pas été étayée par des éléments rendus publics au cours de cette conférence de presse.

Lavrov a aussi estimé que les développements au Moyen-Orient pourraient modifier les priorités diplomatiques des États-Unis. Selon lui, Kiev craindrait que cette évolution réduise l’attention portée au conflit ukrainien ainsi que le niveau de soutien occidental.

Aucun accord public annoncé après le sommet d’Alaska

Le sommet entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine s’était tenu en Alaska en août 2025 avec pour principal sujet la guerre en Ukraine. À l’issue de cette rencontre, aucun accord formel sur un règlement du conflit n’avait été annoncé publiquement.

Depuis cette réunion, Moscou et Washington ont livré des interprétations différentes sur la portée des discussions. Les déclarations de Sergueï Lavrov interviennent dans ce contexte et reflètent la position officielle de la Russie sur les échanges intervenus lors de ce sommet.

Un dossier diplomatique toujours sans issue

Plus de deux ans après l’intensification du conflit, les efforts diplomatiques n’ont toujours pas débouché sur un accord de paix officiellement reconnu par les différentes parties. Plusieurs initiatives de médiation ont été évoquées au fil des derniers mois, sans qu’un cadre de règlement commun ne soit annoncé publiquement.

Les propos de Sergueï Lavrov constituent ainsi une nouvelle prise de position de Moscou sur les discussions engagées avec Washington. À ce stade, les affirmations du ministre russe concernant l’acceptation des propositions de Donald Trump et les intentions prêtées à l’Europe ou à Volodymyr Zelensky relèvent des déclarations des autorités russes et n’ont pas fait l’objet d’une confirmation officielle commune des parties concernées.