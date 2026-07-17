Ukraine : la Russie a accepté les propositions de Trump en Alaska, selon Lavrov

La Russie affirme avoir accepté les propositions formulées par Donald Trump lors du sommet d’Alaska consacré au conflit ukrainien. Cette position a été réaffirmée le 17 juillet 2026 par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à l’issue d’une rencontre à Moscou avec son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov.
Selon Sergueï Lavrov, Moscou maintient son accord avec les propositions présentées par Donald Trump lors du sommet d’Alaska consacré à la guerre en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe a tenu ces propos vendredi à Moscou au cours d’une conférence de presse organisée après ses entretiens avec son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov. Il a également rejeté les analyses de presse laissant entendre que la Russie aurait refusé une opportunité de rapprochement avec les États-Unis.
Lavrov rejette les informations relayées par le Washington Times
Le ministre russe réagissait à un article publié par le Washington Times, selon lequel Moscou laisserait passer une occasion d’obtenir un allègement des sanctions américaines et un développement de la coopération économique avec Washington. D’après cette publication, cette perspective aurait été liée à une participation de la Russie au processus de règlement du conflit ukrainien.
Sergueï Lavrov a contesté cette lecture des événements. Il a affirmé que les auteurs de l’article « n’ont aucune conscience » et a répété que la Russie avait déjà donné son accord aux propositions avancées par Donald Trump lors du sommet d’Alaska.
Le chef de la diplomatie russe a également déclaré que l’Europe et le président ukrainien Volodymyr Zelensky chercheraient, selon lui, à « détourner » Donald Trump de son propre plan. Cette affirmation n’a pas été étayée par des éléments rendus publics au cours de cette conférence de presse.
Lavrov a aussi estimé que les développements au Moyen-Orient pourraient modifier les priorités diplomatiques des États-Unis. Selon lui, Kiev craindrait que cette évolution réduise l’attention portée au conflit ukrainien ainsi que le niveau de soutien occidental.
Aucun accord public annoncé après le sommet d’Alaska
Le sommet entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine s’était tenu en Alaska en août 2025 avec pour principal sujet la guerre en Ukraine. À l’issue de cette rencontre, aucun accord formel sur un règlement du conflit n’avait été annoncé publiquement.
Depuis cette réunion, Moscou et Washington ont livré des interprétations différentes sur la portée des discussions. Les déclarations de Sergueï Lavrov interviennent dans ce contexte et reflètent la position officielle de la Russie sur les échanges intervenus lors de ce sommet.
Un dossier diplomatique toujours sans issue
Plus de deux ans après l’intensification du conflit, les efforts diplomatiques n’ont toujours pas débouché sur un accord de paix officiellement reconnu par les différentes parties. Plusieurs initiatives de médiation ont été évoquées au fil des derniers mois, sans qu’un cadre de règlement commun ne soit annoncé publiquement.
Les propos de Sergueï Lavrov constituent ainsi une nouvelle prise de position de Moscou sur les discussions engagées avec Washington. À ce stade, les affirmations du ministre russe concernant l’acceptation des propositions de Donald Trump et les intentions prêtées à l’Europe ou à Volodymyr Zelensky relèvent des déclarations des autorités russes et n’ont pas fait l’objet d’une confirmation officielle commune des parties concernées.
5 réflexions au sujet de “Ukraine : la Russie a accepté les propositions de Trump en Alaska, selon Lavrov”
Russie: état terroriste!
Poutine: criminel de guerre!
Oui mon tout petit Klodzak, tu as tout à fait raison.
Pourquoi ? On ne sait pas puisque zéro argument = zéro de QI
A ce stade, ce n’est plus un mouton de Panurge, ni un perroquet décati, c’est un cactus qui danse.
Trump c’est du force 10 sur l’échelle des br@nleurs. Il est arrivé à Anchorage avec une proposition qui engageait le nain barbu sans lui en avoir parlé avant.
Poutine a accepté la proposition et Trump n’a pas pu tenir ses engagements à cause du nain barbu.
Avoir fait confiance à Trump restEra la plus grosse co**ie du « règne » de Vladimir le Grand. Pour sa défense, Trump se prend pour un élu de Dieu, Macron pour Jupiter et le nain barbu pour le nouveau Churchill.
Pas facile de négocier dans un asile psychiatique
En attendant, les Russes sont furieux. Il détruisent systématiquement les entreprises planquées à Kiev au milieu des civils (un crime de guerre de plus à mettre « à l’actif » des otano-kiéviens) et ils détruisent toutes installations portuaires d’Odessa.
La FAB-9000 (bombe planante de 9 tonnes) est entrée en lice. Espérons qu’il reste un slip propre à zézésky, ça lui servira de drapeau « blanc » …