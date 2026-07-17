Netflix résiste à sa chute : pourquoi les analystes ne s'inquiètent pas (encore)

Netflix perd neuf points en Bourse le 17 juillet 2026, au lendemain d’une publication trimestrielle jugée solide. Le titre était déjà retombé de plus de 8 % en après-bourse la veille, avant d’accentuer sa baisse dès l’ouverture des marchés.

Le deuxième trimestre affichait pourtant des chiffres conformes, voire légèrement supérieurs sur certains indicateurs. Le bénéfice par action ressort à 0,80 dollar, contre 0,79 dollar de consensus. Le bénéfice net atteint 3,4 milliards de dollars, contre 3,13 milliards un an plus tôt.

Un chiffre d’affaires quasiment aligné sur les attentes

Le chiffre d’affaires du trimestre s’élève à 12,56 milliards de dollars, en progression de 13,4 % sur un an, mais très légèrement sous les 12,58 à 12,59 milliards anticipés par les analystes, selon CNBC. Cette croissance reste toutefois inférieure aux 15,9 % enregistrés à la même période l’an passé.

C’est la trajectoire annoncée pour la suite de l’année qui explique la sanction boursière. Netflix prévoit un chiffre d’affaires de 12,86 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre 13 milliards attendus par le marché selon LSEG, et un bénéfice dilué par action de 0,82 dollar face à une prévision de 0,84 dollar. La croissance projetée tomberait ainsi à 11,7 %, son rythme trimestriel le plus faible depuis fin 2023.

Le flux de trésorerie disponible a également déçu, à 1,5 milliard de dollars contre 2,9 milliards espérés. Les prévisions annuelles de revenus ont par ailleurs été resserrées, dans une fourchette de 51,0 à 51,4 milliards de dollars.

Une entreprise née dans le monde du DVD

Ce trimestre s’inscrit dans le parcours d’une entreprise transformée depuis sa création. Deux ingénieurs californiens, Reed Hastings et Marc Randolph, imaginent en 1997 un système d’envoi de disques par la poste, pensé pour éviter les pénalités de retard alors facturées par les vidéoclubs traditionnels. Le service démarre concrètement l’année suivante, avec un catalogue encore restreint de quelques centaines de titres.

L’idée prend une nouvelle dimension avec l’introduction d’une formule payante mensuelle donnant accès à un nombre illimité de locations, sans frais additionnels. Ce principe attire rapidement des centaines de milliers de foyers américains et pousse la société vers son introduction en Bourse au début des années 2000.

Le véritable point de bascule intervient au cours des années suivantes : Netflix ouvre l’accès à la diffusion directe de films et séries via Internet, abandonnant progressivement l’envoi physique comme cœur de son activité. Ce virage technologique fragilise ses concurrents historiques spécialisés dans la location en magasin, dont plusieurs finissent par disparaître au tournant des années 2010.

Portée par cette bascule, l’entreprise étend ensuite sa présence hors des États-Unis, s’installant en France au milieu des années 2010, et engage des investissements considérables dans la production de séries et de films sous sa propre marque. Cette stratégie porte aujourd’hui ses abonnés à plusieurs centaines de millions à travers le monde, faisant du groupe la référence du marché de la vidéo par abonnement.

Une communication resserrée autour des indicateurs financiers

Netflix a par ailleurs annoncé la fin de la publication semestrielle de son rapport « What We Watched ». À partir de 2027, ce document ne paraîtra plus qu’une fois par an, au premier trimestre, dissocié du calendrier des résultats financiers. L’entreprise justifie ce choix par la volonté de recentrer l’attention sur ses indicateurs financiers.

Cette décision intervient alors que les audiences des séries originales font l’objet d’un examen croissant, plusieurs rapports pointant une baisse d’intérêt après la première saison de certains programmes.

Un ajustement de valorisation plutôt qu’un signal d’alarme

Plusieurs éléments distinguent cette correction boursière d’une véritable crise. Le trimestre écoulé demeure solide sur le plan financier, avec une croissance à deux chiffres et un bénéfice net en hausse. Selon un analyste du cabinet PP Foresight, les prévisions communiquées traduiraient la prudence de la direction plutôt qu’une dégradation soudaine de l’activité.

Le point de vigilance porte davantage sur le rythme de croissance, désormais le plus faible depuis fin 2023, et sur le flux de trésorerie disponible, nettement en dessous des attentes. Le titre se négocie par ailleurs à un multiple de valorisation élevé, ce qui laisse peu de marge face à toute déception, même modérée.

L’action Netflix a perdu près de 20 % de sa valeur depuis le début de l’année 2026. Cette baisse traduirait, selon plusieurs observateurs du marché, un repositionnement des investisseurs qui considèrent désormais le groupe comme un acteur du divertissement parvenu à maturité, plutôt qu’une valeur de croissance, près de trente ans après ses débuts de loueur de DVD par correspondance.