Côte d'Ivoire : Ouattara promet des solutions durables après les pluies meurtrières

Une promesse présidentielle après un bilan qui ne cesse de s’alourdir. Le président ivoirien Alassane Ouattara a publié, ce 2 juillet, un communiqué officiel annonçant la mise en œuvre de mesures pérennes pour éviter la répétition des inondations et glissements de terrain qui ont fait 59 morts en Côte d’Ivoire depuis le début de l’année, selon le bilan communiqué mercredi par le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly.

Un engagement présidentiel en deux volets

Dans son message, Alassane Ouattara a d’abord adressé ses condoléances aux familles endeuillées et sa solidarité aux personnes ayant perdu un proche, un logement ou des biens. Il a ensuite fixé le cap de l’action gouvernementale : « apporter une assistance rapide et efficace aux sinistrés » tout en construisant des réponses durables contre la récurrence de ces catastrophes. Le chef de l’État a appelé à l’unité nationale, promettant une reconstruction fondée sur la dignité de chaque citoyen sinistré.

Cette annonce intervient alors que le gouvernement a évoqué, lors du Conseil des ministres du 1er juillet, un plan de relogement pouvant toucher jusqu’à 60 000 personnes sinistrées dans l’agglomération d’Abidjan — une mesure concrète qui pourrait constituer le premier jalon des « solutions durables » annoncées par le président.

Le poids des pluies sur Abidjan et l’intérieur du pays

Le bilan de 59 décès résulte de plusieurs semaines d’intempéries. La commune d’Attécoubé, au nord-ouest d’Abidjan, concentre à elle seule une vingtaine de morts après un éboulement de terrain. Plusieurs quartiers de la capitale économique — Cocody, Koumassi, Adjamé, Marcory et Yopougon — ont vu leurs routes submergées fin juin, notamment au carrefour dit « 9 kilos » dans le quartier de la Riviera, bloquant véhicules et piétons pendant plusieurs heures.

Le ministre de la Sécurité Vagondo Diomandé avait anticipé cette saison à risque dès avril, en annonçant un cumul pluviométrique attendu proche de 1 500 mm, comparable à celui de l’année précédente. Amadou Coulibaly a précisé qu’une partie des victimes vivait dans des zones classées dangereuses, d’où elles avaient pourtant déjà été évacuées avant d’y retourner — un phénomène de réinstallation informelle qualifié de récurrent par le gouvernement, qui a renouvelé son appel à la vigilance des familles encore présentes sur ces sites.

Les mesures durables attendues sur le terrain

La catastrophe ivoirienne s’intègre dans une séquence pluvieuse qui touche l’Afrique de l’Ouest. Le Ghana déplore au moins 12 morts après des précipitations exceptionnelles à Accra, un bilan confirmé par le président John Dramani Mahama, qui a débloqué 26,5 millions de dollars pour les secours. Le Togo a de son côté activé son plan ORSEC après des inondations dans le Grand Lomé.

À Abidjan, les recherches se poursuivent à Attécoubé pour localiser d’éventuelles victimes encore disparues. Le président a conclu son communiqué en exhortant les Ivoiriens à faire front commun face à cette épreuve. « Dans cette épreuve, restons unis et solidaires. Ensemble, nous surmonterons cette tragédie et reconstruirons avec détermination, dans le respect de la dignité de chaque citoyen », a-t-il déclaré, assurant que chaque famille impactée retrouverait, dans les meilleurs délais, des conditions de vie dignes et sécurisées.