Cristiano Ronaldo favorisé ? Ibrahimovic accuse les arbitres d’aider le Portugais

Une décision arbitrale prise lors du 16e de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Portugal et la Croatie continue de faire réagir. Après la victoire portugaise (2-1) à Toronto, l’ancien international suédois Zlatan Ibrahimovic a vivement critiqué l’intervention de l’arbitrage vidéo, allant jusqu’à affirmer que les arbitres feraient tout pour permettre à Cristiano Ronaldo de remporter le Mondial.

Une égalisation refusée qui fait débat

La rencontre a basculé dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Alors que la Croatie croyait arracher l’égalisation à 2-2, le but a finalement été annulé après intervention de la VAR.

Les arbitres ont considéré que l’attaquant Igor Matanovic avait dévié le ballon avant qu’il n’arrive à Mario Pasalic, alors en position de hors-jeu. Cette décision s’est notamment appuyée sur les données du capteur intégré au ballon, une technologie utilisée par la FIFA depuis la Coupe du monde 2022 afin d’aider les arbitres à détecter les contacts et les positions de hors-jeu.

Pour Zlatan Ibrahimovic, cette explication ne suffit pas. L’ancien attaquant estime que les ralentis ne permettent pas d’établir avec certitude un contact de Matanovic avec le ballon avant la passe vers Pasalic.

Ibrahimovic accuse l’arbitrage de favoriser Cristiano Ronaldo

L’ex-joueur du FC Barcelone a salué la prestation des Croates, qu’il juge méritants au regard de leur fin de match. Selon lui, l’annulation du but restera longtemps un sujet de controverse. Lors de son intervention sur Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic a même été beaucoup plus loin dans son analyse, déclarant : « Les arbitres font tout pour que Cristiano Ronaldo remporte la Coupe du monde. J’ai de la peine pour les joueurs croates. Ils ont fêté leur victoire et cru avoir ravivé leurs espoirs de poursuivre la Coupe du monde, mais tout s’est effondré en un instant. Pour moi, l’arbitre sur le terrain et l’arbitre assistant vidéo se sont trompés.«

»

L’ancien international suédois estime que lorsque les images de la VAR ne permettent pas d’établir une certitude absolue, le but devrait être accordé. À ses yeux, les officiels n’ont pas apporté la preuve irréfutable nécessaire pour invalider l’égalisation croate. Ces propos visent directement le travail de l’équipe arbitrale et de la VAR, sans accuser Cristiano Ronaldo d’avoir bénéficié personnellement d’une quelconque intervention.

Une polémique amplifiée par la notoriété de Cristiano Ronaldo

Chaque controverse impliquant Cristiano Ronaldo prend une dimension particulière en raison de son immense popularité. Quintuple Ballon d’Or et figure la plus suivie du sport sur les réseaux sociaux, le capitaine portugais demeure l’un des joueurs les plus médiatisés de la planète. Son nom suffit souvent à donner une portée mondiale à une polémique, qu’elle concerne ses performances, son avenir ou les décisions arbitrales lors de ses rencontres.

La technologie utilisée pour refuser le but croate pourrait désormais faire l’objet de nouvelles discussions. Depuis son introduction, le système de détection semi-automatique du hors-jeu et le capteur intégré au ballon ont déjà suscité plusieurs débats, certains observateurs estimant que ces outils ne mettent pas fin à toutes les contestations.

Qualifié pour les 8e de finale, le Portugal poursuivra sa campagne mondiale avec un choc très attendu face à l’Espagne, tandis que les débats autour de cette décision arbitrale devraient continuer d’alimenter les réactions dans les prochains jours.