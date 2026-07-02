Cristiano Ronaldo prendra sa retraite internationale après le Mondial 2026 selon sa sœur

Le compte à rebours a commencé pour Cristiano Ronaldo en équipe nationale. Sa sœur Kátia Aveiro l’a révélé ce 2 juillet sur Sport TV : la Coupe du Monde 2026 marquera les adieux du capitaine du Portugal à la sélection, à quelques heures de son huitième de finale contre la Croatie à Toronto.

Un sixième Mondial déjà entré dans l’histoire

Ronaldo, 41 ans, dispute actuellement sa sixième Coupe du Monde avec la Seleção, un record absolu. Le capitaine portugais a franchi la phase de groupes du tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, après un nul contre la RD Congo, une victoire large contre l’Ouzbékistan où il a inscrit un doublé, puis un nouveau match nul contre la Colombie. Ce doublé lui a permis de dépasser Eusébio comme meilleur buteur portugais de tous les temps en Coupe du Monde, avec dix réalisations, et de devenir le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes de l’épreuve.

Depuis ses débuts en 2003 avec la sélection nationale, il en est devenu le joueur le plus capé et le meilleur buteur, avec 232 sélections. C’est dans cette situation, alors que le Portugal affronte aujourd’hui la Croatie de Luka Modrić avec l’Espagne en ligne de mire au tour suivant, que les propos de sa sœur prennent tout leur poids.

Les confidences de Kátia Aveiro

Interrogée par les journalistes présents à Toronto, Kátia Aveiro a d’abord tenu à savourer l’instant : « Le plus important est de profiter de ces vingt-et-une années que nous avons vécues. Je suis incroyablement fière. J’étais au Qatar, je suis là. C’est une énorme source de fierté », a-t-elle confié. Elle s’est ensuite montrée rassurante sur l’état d’esprit de son frère avant d’affronter la Croatie : « Je suis confiante et nous sourirons à la fin. Il est confiant, il est moins nerveux que nous. Je me sentais bien en énergie et en confiance. Pour nous, fans, cela nous réconforte. Nous pouvons faire confiance », a-t-elle ajouté, avant d’évoquer un possible choc contre l’Espagne en quarts de finale : « Celui qui viendra, nous devrons y faire face et nous devons être préparés ».

Sur les critiques accumulées ces dernières semaines autour des prestations de son frère, Kátia Aveiro s’est montrée offensive : « Pour les gens intelligents, ceux qui aiment le football doivent aimer Ronaldo. Ce sont eux qui perdent. Cela fait plus de 20 ans qu’il balaie. Regardez où nous sommes, la famille Aveiro… et d’où nous venons. Regardez les souffrances endurées par ma mère… Pensez-vous que la critique affectera notre bonheur ? Jamais ! », a-t-elle lancé.

C’est sur la question de l’avenir international du joueur qu’elle a livré l’information la plus commentée : « Selon les informations dont je dispose, vous pouvez dire au revoir. Pas aujourd’hui, mais je pense que c’est l’adieu. Je fais référence à l’équipe nationale », a-t-elle déclaré, précisant que cet adieu n’interviendrait pas dès la rencontre du soir face à la Croatie.

Une annonce qui confirme des signaux plus anciens

Cette sortie médiatique rejoint des déclarations antérieures du joueur lui-même. En novembre 2025, avant le barrage qualificatif du Portugal, Ronaldo avait déjà évoqué une retraite internationale envisagée « dans un an ou deux » et devenait, le même mois, le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires de la Coupe du Monde toutes nations confondues, avec 41 buts, dépassant le Guatémaltèque Carlos Ruiz. À 41 ans, l’attaquant d’Al-Nassr deviendrait le joueur le plus âgé à remporter la compétition si le Portugal allait au bout du tournoi cette année, lui qui n’a encore jamais soulevé le trophée ni marqué en phase à élimination directe en huit matches disputés avant ce Mondial. Une statistique que son entourage espère voir tomber dans les prochains jours, alors que le sélectionneur Roberto Martínez continue de bâtir son collectif autour de son capitaine malgré les critiques sur son rendement défensif.

Le Portugal affronte la Croatie ce jeudi 2 juillet au stade de Toronto pour une place en quarts de finale, où l’Espagne attend déjà le vainqueur.