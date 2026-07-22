En 20 ans, le passeport américain a chuté de 9 places dans le classement mondial

En 2006, le passeport américain figurait parmi les plus puissants au monde. Vingt ans plus tard, la situation a considérablement évolué et pas forcément dans le bon sens pour les détenteurs. Selon le dernier rapport du Henley Passport Index, publié en juillet 2026, les États-Unis occupent désormais la 10e place du classement mondial.

Le Henley Passport Index s’appuie sur les données de l’Association internationale du transport aérien (IATA) pour évaluer la mobilité offerte par chaque passeport. Les États-Unis donnent aujourd’hui accès à 180 destinations sans avoir besoin de visa ou avec un visa à l’arrivée.

Ce chiffre est largement supérieur aux 130 destinations qui étaient accessibles en 2006. Mais malgré cette progression, le pays recule dans la hiérarchie mondiale. De nombreux États ont élargi encore davantage les possibilités de déplacement de leurs ressortissants. Au total, ce sont 36 pays qui se classent désormais devant les États-Unis.

Les pays asiatiques et européens en tête

Le classement est dominé par Singapour, dont les citoyens peuvent voyager vers 192 destinations sans formalités de visa préalable. Les Émirats arabes unis réalisent la progression la plus marquante de ces vingt dernières années et occupent la deuxième place aux côtés du Japon et de la Corée du Sud avec 188 destinations accessibles.

La Suède suit ensuite dans ce classement, avec 187 destinations. Les pays européens se partagent globalement la quatrième position. La France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Belgique permettent aux détenteurs de leur passeport de voyager vers 186 positions.

Top 10 des passeports les plus puissants en juillet 2026