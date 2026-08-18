Togo : arrestation de deux journalistes français, ce que l'on sait

Deux ressortissants français ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi 17 août 2026 au Togo. Selon le journal togolais L’Alternative, les deux hommes avaient été interpellés en milieu de semaine dernière dans le nord du pays, où ils tournaient un reportage.

Deux reporters identifiés par une correspondante de France 24

La journaliste franco-bénino-togolaise Emmanuelle Sodji, correspondante de France 24 et TV5 Monde en Afrique de l’Ouest, a identifié les deux détenus sur le réseau social X : il s’agirait de Sébastien Perez-Pezzani et de Gaël Mocaër. D’après ses informations, les deux hommes réalisaient un tournage pour l’émission « Les Routes de l’Impossible », diffusée sur France Télévisions et produite par la société Tony Comiti. Perez-Pezzani et Mocaër sont des réalisateurs confirmés, habitués aux reportages en zones à risque : le premier avait déjà été arrêté au Venezuela lors d’un précédent tournage, le second a couvert le Tchad et l’Ukraine pour plusieurs émissions de grand reportage.

L’annonce de leur arrestation avait d’abord été révélée par L’Alternative, puis relayée par le journaliste français Thomas Dietrich, lui-même expulsé du Togo en 2024 après une arrestation similaire alors qu’il enquêtait pour le média Afrique XXI.

Le type de visa au cœur des poursuites

Selon Sodji, les deux journalistes seraient poursuivis en raison du type de visa obtenu pour entrer sur le territoire togolais. Aucun détail supplémentaire sur la nature exacte des charges retenues n’a pour l’instant été communiqué par les autorités togolaises ou par une source officielle française.

Le nord du Togo, où l’interpellation a eu lieu, est une zone sous état d’urgence sécuritaire depuis 2022 en raison de la menace jihadiste venue du Sahel. Les accréditations et déplacements de journalistes étrangers y sont particulièrement surveillés par les autorités.

Des tensions déjà présentes entre Lomé et la presse française

Le 16 juin 2025, la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication togolaise avait suspendu RFI et France 24 pour trois mois, invoquant des manquements répétés à l’impartialité et à la vérification des faits. L’ambassadeur de France au Togo, Augustin Favereau, avait ensuite assuré qu’il n’y avait aucun changement dans la relation bilatérale.

Le dossier s’ajoute à une liste de cas impliquant des ressortissants français arrêtés récemment au Togo. En juin 2025, l’expert-comptable Steeve Rouyar avait été interpellé à Lomé pour atteinte à la sûreté de l’État en marge de manifestations, avant d’être libéré début janvier 2026 après sept mois de détention.

Ni France Télévisions ni la société de production Tony Comiti n’ont pour l’instant communiqué publiquement sur la situation de leurs deux reporters. Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères ne s’est pas non plus exprimé sur ce dossier à l’heure de la publication de cet article.